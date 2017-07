Sechs Jahre hatten sie auf den Tag hingearbeitet. Nun heißt es für die Absolventen der Hans-Scholl-Realschule: Abschied nehmen. Bei der Entlassfeier bekommen sie nicht nur Zeugnisse mit auf den Weg.

"Man ist nicht nur ein einzelner Mensch, man gehört einem Ganzen an." Dieses Zitat von Theodor Fontane hatte Schulleiter Michael Meier als Motto für die Einladung zur Feier - nach einem Gottesdienst in der Michaelskirche - der Hans-Scholl-Realschule gewählt. 120 Absolventen erhielten dabei ihre Abschlusszeugnisse. Elternbeiratsvorsitzender Martin Kohl gab den scheidenden Schülern praktische Lebenstipps mit auf ihren Weg, die nicht unbedingt in Schulbüchern stehen.In seiner Abschiedsrede stellte Schulleiter Meier den Wert der Gemeinschaft, aber auch die Verantwortung jedes Einzelnen in den Mittelpunkt. Er nahm Bezug auf aktuelle Ereignisse des vergangenen Jahres und hob hervor, dass die Schüler gut vorbereitet seien, um auf ihrem weiteren Lebensweg Verantwortung zu übernehmen, sich in neue Gemeinschaften einzubringen, aber auch, wenn nötig, gegen den Strom zu schwimmen und sich nicht instrumentalisieren zu lassen.Meier wünschte den Absolventen alles Gute und betonte, dass mit dem Abschluss die Basis für eine hoffnungsvolle Zukunft gelegt sei. Es gelte, das eigene Potenzial gut und effizient zu nutzen, dann würden die gesteckten Ziele auch erreicht.Mit einer "Checkliste" von A wie "Ausraster" bis Z wie "Zukunft" ließ Schülersprecher Korbinian Schönberger die Schulzeit noch einmal Revue passieren und bedankte sich im Namen der Absolventen für die vergangenen Jahre. Entsprechend dem Motto "Gemeinschaft" gestalteten Schüler aus allen Jahrgangsstufen und die Lehrerband mit Tanz, Gesang und rhythmischen Beiträgen das kurzweilige Rahmenprogramm.Nach der Zeugnisübergabe durch den Schulleiter, die Klassenleiter und den Elternbeirat wurden die Schüler mit einer Eins vor dem Komma besonders geehrt. Schulbeste sind Paul Hüllmandel und Timo Mirwald (beide mit Notenschnitt 1,36). Es folgten: Daniel Fiks (1,45), Simon Forster (1,64), Kevin Krauß (1,67), Luca Seifert (1,67), Sebastian Götz (1,82), Marco Pöhnisch (1,82), Khalid Mikkaoui (1,91), Sebastian Prölß (1,92) .