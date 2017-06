Es geht um Hunderttausende Euro: Eine Weidener Firma will für eine mangelhafte Photovoltaikanlage nicht den vollen Preis zahlen. Vor Gericht bekommt sie nun Recht. Die Entscheidung bedeutet aber noch kein Ende des Streits.

(hcz) Im Rechtsstreit um eine in vielerlei Hinsicht mangelhafte Photovoltaikanlage hat Richter Viktor Mihl erwartungsgemäß die Klage einer oberfränkischen Firma abgewiesen. Schon im September, zu Beginn des Prozesses, hatte der Jurist angedeutet, dass es "schlecht aussieht" für den Kläger (wir berichteten).Von etwa drei Millionen Euro, die für die Anlage in Rechnung gestellt worden waren, hatte das beklagte Weidener Unternehmen 524 000 Euro einbehalten. Grund: Die Photovoltaikanlage auf dem Dach eines Autozulieferers im Gebiet Brandweiher wies erhebliche Mängel auf. Mit Hilfe von Rechtsanwalt Roland Wübbeke aus Borma versuchte der Solaranlagenspezialist die Summe einzutreiben.Er scheiterte, weil der zugezogene Sachverständige, Diplom-Ingenieur Björn Hemmann, bestätigte, dass zahlreiche Mängel an der Anlage vorliegen. So führten Leitungen über scharfe Kanten des Daches. Wegen fehlenden Höhenausgleichs könne ein Sturm die Module herunterreißen. Und so weiter und so fort. Die Kosten für die Beseitigung dieser Mängel übersteigen mittlerweile sogar den einbehaltenen Betrag.Ein Vergleichsangebot des Klägers im April, wenigstens 100 000 Euro zu zahlen, hatte Rechtsanwalt Lutz Rittmann namens der Beklagten abgelehnt. Die Kosten des Rechtsstreits hat nach Mihls Urteil der Kläger zu tragen. Zu Ende ist die Auseinandersetzung damit aber wohl noch nicht: Wübbeke hatte schon im jüngsten Termin im April, noch vor der Urteilsverkündung, Berufung zum Oberlandesgericht angekündigt.