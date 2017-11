Erich Kummer feiert 80.

1963 heiratete Erich Kummer seine Maria . Zwei Kinder vervollständigten die Familie. Inzwischen freut sich der Jubilar auch schon über sechs Enkel.Sehr früh stieg der begeisterte Sportler beim Turnerbund ein und kümmerte sich zuletzt als Spartenleiter um die Sportabzeichen-Abnahme als Prüfer. Seit fast 40 Jahren prüft er junge und erwachsene Sportler im Fünfkampf. Von Mai bis Oktober ist er jeden Donnerstagabend auf dem Sportplatz unterwegs. Nahezu 2300 Sportabzeichen bearbeitete er bisher und erledigte die schriftliche Eingabe an den BLSV. Seit 27 Jahren leitet er beim Turnerbund die sogenannte "Krawattl-Riege" der TB-Senioren.Und der Jubilar kann auch selbst viele sportliche Erfolge vorweisen: Er hat das Deutsche Sportabzeichen bereits 46 Mal erworben, erstmals 1972, inspiriert durch Olympia in München. Ein weiteres Hobby von Kummer ist der Kegelsport. Seit 38 Jahren ist er an der Spitze des SKC Germania Weiden, davon 10 Jahre als 2. und 28 Jahre als 1. Vorsitzender. Bei Punktespielen übernimmt er immer noch die Spielleitung. Er hat für den SKC Germania schon 892 Wettkampfspiele absolviert und steuert 2018 auf die 900 zu.Gerne erinnert sich Kummer an die Jahre 1975 bis 1995, als er mit der Seniorenmannschaft des SV Detag Weiden bei Sportfesten in Bayern aktiv unterwegs war. Noch mit 50 Jahren erreichte er in Aichach im Weitsprung 5,52 Meter. Für all diese Leistungen erhielt er 2013 die Verdienstnadel in Gold mit Kranz vom Bayerischen Sportbund. 2016 ehrte ihn die Stadt Weiden mit der silbernen Bürgermedaille. 2017 erhielt er das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt. Außerdem ist Kummer fast täglich mit Kamera und Mikrofon als freier Mitarbeiter für OTV unterwegs. Am Mittwoch allerdings nimmt er sich Zeit für die Feier mit seinen Verwandten.