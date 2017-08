Irchenrieth/Weiden . Beim 3. Weidener Benefizfußballturnier (WBF) kämpften im März zehn Betriebsfußballmannschaften aus der Region um Tore und Titel - für einen guten Zweck. Nun gingen 6000 Euro an den Verein "Heilpädagogisches Zentrum - Lebenshilfe für Behinderte". Dieser hatte mit Unterstützung von Mitarbeitern der Witt-Gruppe den Wettkampf unter Schirmherrschaft von OB Kurt Seggewiß organisiert. Nun besuchte die Geschäftsführung von Witt die Einrichtung in Irchenrieth. Im Beisein von Bürgermeister Lothar Höher überreichten Stefanie Zühlke-Schmidt (Geschäftsführerin Einkauf), Jürgen Angstmann (Geschäftsführer Services) und Wolfgang Jess (Vorsitzender der Geschäftsführung und Geschäftsführer Vertrieb und Human Resources) den symbolischen Spendenscheck.

Tombola, Trikotversteigerung, Essen und Getränke, Einlagespiel von Junioren: Auch neben dem Turniersport war einiges geboten, um einen attraktiven Spendenbetrag zu erzielen. Dieser "kommt nicht einfach dem Gesamtkonstrukt des HPZ zugute, sondern wird gezielt für den Reha-Sport verwendet", betonte Daisy Brenner vom Vorstand. "Selbstvertrauen aufbauen, sich mit anderen messen, Erfolgserlebnisse haben - all das erfahren unsere Mitglieder auch beim Reha-Sport." Wie Förderstättenleiter Thomas Fritsch dankte sie der Witt-Gruppe.Jess freute sich, "dass sich viele unserer Mitarbeiter ehrenamtlich als Helfer engagieren und wir auch in der dritten Turnierauflage ein erfreuliches Spendenergebnis erzielt haben." Das Turnier findet alle zwei Jahre statt. Der Erlös war auch schon für die Vereine "Dornrose" (2013) und "Kinderkrebshilfe in der Region Oberpfalz Nord" (2015) bestimmt.