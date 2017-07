In der Nacht zum Montag kam es gegen 1.30 Uhr zu einer Körperverletzung in einer Wohnung in der Frauenrichter Straße. Wie die Polizei berichtet, schlug eine 23-jährige Frau zusammen mit einem 26-Jährigen einen 18-Jährigen.

Dieser wurde dabei im Gesicht leicht verletzt. Die 23-Jährige stieg anschließend angetrunken ins Auto und fuhr davon. Ein Zeuge beobachtete dies und rief die Polizei. Beamte kontrollierten die junge Frau kurz darauf im Stadtgebiet. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Da die 23-Jährige "Nachtrunk" geltend machte, ordneten die Polizeibeamten zwei Blutentnahmen an. Die 23-Jährige und der 26-Jährige werden wegen eines Vergehens der gefährlichen Körperverletzung angezeigt. Zudem wird gegen die 23-Jährige wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz ermittelt. Nach Auskunft von Polizeisprecher Thomas Fritsch erwarten sie ein Bußgeld von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte.