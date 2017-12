"Gäbe es eine Weihnachtslieder-Hitparade, würde ,O du fröhliche' wohl auf Platz eins stehen", sagt Erna Häupl über das meist gesungene Weihnachtslied. Es ist in nahezu allen Landstrichen populär und wird in den christlichen Kirchen meist als Schlusslied im Heiligabend-Gottesdienst gesungen. Als Leiterin des Maria-Seltmann-Hauses begrüßte Susanne Meichner die Gäste am Donnerstag zum Abschluss der vielfältigen Weihnachtsveranstaltungen. Eine Lesung von Erna Häupl lockt immer viele Zuhörer an.

Das Lied "O du fröhliche" wurde vom Danziger Dichter Johannes Daniel Falk (1768 bis 1826) nicht in fröhlicher Stimmung verfasst. 1813 war für Falk ein Schicksalsjahr. Innerhalb weniger Wochen verlor er vier seiner Kinder durch Fieber. Kurze Zeit danach soll ein zerlumpter Waisenjunge vor seiner Tür gestanden haben. Er nahm ihn auf und gab ihm Kleider und Spielzeug seiner verstorbenen Kinder. Falk schrieb das Lied für arme Waisenkinder, denen er Herberge bot, nach der Melodie eines sizilianischen Weihnachtsliedes. "Welt ging verloren", heißt es darin auch, doch weiter "Christ ist geboren, freue Dich, o Christenheit".Das Lied ist ein programmatisches Kirchenlied mit der Kernaussage der Bedürftigkeit der Welt auf Erlösung durch die Niederkunft des Herrn. Falks Gehilfe Heinrich Holzschuher schrieb später die beiden anderen Strophen.