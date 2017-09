Erneuter Diebstahl in der Brenner-Schäffer-Straße in Weiden

Als "wahren Brennpunkt" in Sachen Diebstahl bezeichnet die Polizei derzeit die Brenner-Schäffer-Straße. Nachdem in den vergangenen Tagen in diversen Anwesen die Kellerabteile aufgebrochen wurden, ist nun ein kompletter Satz Autoreifen aus einer Tiefgarage entwendet worden. Auch ein Radl wollte der Unbekannte stehlen.

Laut Polizeibericht schlug der Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch, zwischen 21.30 und 2.15 Uhr, zu. Gestohlen wurde ein kompletter Reifensatz für einen BMW. Bei den Felgen handelt es sich um eine Doppelspeiche 313, Größe 19 Zoll. Die Reifen sind von der Marke Dunlop, zwei 225er und zwei 255er. Der Unbekannte hatte offenbar ein Kantholz gelegt, mit dem er das automatische Garagentor blockierte, um so in die Garage zu kommen. Auch ein Fahrrad wollte er aus der Tiefgarage mitnehmen. Hier wurde er aber offenbar gestört - er ließ das Radl im Gebüsch zurück.Die Polizei bittet die Anwohner der Brenner-Schäffer-Straße um besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0961/401-320 entgegen.