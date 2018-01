Ernst Hutter setzt musikalisch fort, was Ernst Mosch einst begonnen hat. Und begeistert damit die 900 Zuhörer in der Weidener Max-Reger-Halle.

Neukomponierte Stücke



Tiefe Verbindung zur Heimat

Ein Erfolg, von dem viele träumen. Vor 20 Jahren dirigierte Ernst Mosch seine "Abschiedspolka". Es war sein letzter "Astronautenmarsch" durch Deutschland. Die umjubelte Tournee führte den Erfinder der symphonischen Polka weiland auch nach Rieden bei Amberg. Schon damals mit dabei: Tenorhornist Ernst Hutter. Heute leitet er die "Egerländer Musikanten". Das Sonntagskonzert in der Max-Reger-Halle war ausverkauft. 900 Zuhörer wollten sich das nicht entgegen lassen.Die Musik seines früheren Chefs und die Lust am böhmischen Klang sind Hutter wie auf den Leib geschneidert. Das merkte man vom ersten Augenblick an. Loslassen von alten Traditionen gehörte nicht zum Neuanfang. Im Gegenteil: Das 19-köpfige Ensemble setzte nach wie vor auf die butterweichen, eingängigen Melodien Ernst Moschs, dessen musikalische Erziehung Hutter über Jahre hinweg genossen hat.Anders hätte es das Publikum nicht erwartet und wohl auch gar nicht gewollt. Natürlich war die böhmische Klangfülle nicht im Jahr 1998 stehen geblieben. Es gab auch viele neukomponierte Stücke im Programm, wie "Omama und Opapa" mit seinen deutlich spürbaren "Bibabutzemann"-Einflüssen. Die Gesangspartien - oft zum Mitlesen - lieferten Nik Loris und Katharina Praher. Edi Graf moderierte launig den Spätnachmittag im Gustl-Lang-Saal.Das Konzert startete mit Egerländer Evergreens. Gleich zu Beginn hörten die Besucher im Schnelldurchlauf den "Egerländer Musikantenmarsch" und wie sich "Rauschende Birken" im "Böhmischen Wind" bogen. Schnell wurde deutlich, dass die Vollprofi-Musiker Intimkenner der Egerländer Blasmusiktradition sind und es verstehen, die jeweiligen zu Herzen gehenden Lieder mit einer anspruchsvollen Stimmen- und Melodienführung zu unterfüttern."Schön bei Euch zu sein." Ein Gruß, der in Musik gegossen war. Die Fans lauschten "Am großen Brunnen", "Egerländer Perlen" im "Mondschein an der Eger". Und einer musikalischen Anweisung vor der Pause des Bravour-Konzerts von der Bühne herab: "Schau doch nicht auf die Uhr." Es ging um "Liebe wie im Märchen", um den "Dorfschmied" und das "Egerländer Solistenfeuerwerk".Zu Gehör kamen Klassiker, die begeisterten. Großes Potenzial, viel Gefühl. "Das Feuer brennt weiter", so das Motto der Tour. Kein Wunder, dass die Original Egerländer zu den großen Abräumern gehören, was den Ticketverkauf angeht. Auch die Erweiterung des Repertoires kam an. Der Applaus machte es deutlich. Was war das aber auch für ein Auftritt.Hutter selbst sagt dazu: "In vielen Texten, gerade auch der älteren Stücke, wird die tiefe Verbindung zur Heimat besungen. Heutzutage sind diese Zusammenhänge immer noch sehr aktuell für viele Menschen."