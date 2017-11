Pünktlich zur Eröffnung des Christkindlmarkts am Donnerstagabend schneite es noch einmal richtig. Als der Nikolaus mit seinen Engeln und dem Knecht die Rathaus-Treppe herunter kam, lag eine dünne Schneeschicht. Flankiert von zwei Security-Männern, die mit ihren neongelben Warnwesten eher wenig weihnachtlich aussahen, strömten die vielen Kinder zum Nikolaus.

Der stand hinter dem Tor zur Rathaustreppe und übergab jedem einzelnen Kind ein Päckchen über die Tür hinweg. Gütig lächelte der heilige Mann, doch er machte auch klar, was ihm gar nicht gefällt, und zwar weder bei Erwachsenen noch bei Kindern. Der Nikolaus appellierte in Reimen an Groß und Klein: "Lasst doch das Handyspielen sein!" Statt zu reden, würden die meisten nur noch SMS und Whats-App schreiben. "Euer Smartphone ist nicht alles auf dieser Welt", sagte er. Und noch eine andere Mahnung hatte er parat, diesmal vor allem an die Adresse der Erwachsenen: "Im sehr kurzen Advent, wo jeder nur noch rennt", solle keiner sich zu sehr stressen. Bürgermeister Jens Meyer eröffnete den Christkindlmarkt und lud die Gäste ein: "Kommen Sie und konsumieren Sie."