Polizeibeamte haben am Dienstagabend einen 28-Jährigen kontrolliert und beim ihm eine Flasche gestohlenen Kinderpunsch im Wert von 3 Euro sichergestellt. Es war laut Polizeibericht bereits die zweite Begegnung der Beamten mit dem Mann.

Gegen 19 Uhr hatte der 28-Jährige aus dem Raum Amberg versucht, die Wohnung eines Bekannten in der Karlsbader Straße zu betreten. Weil der Bekannte ihn nicht umgehend einließ, trat er gegen die Wohnungstür, bis diese aufsprang. Der Bewohner verständigte die Polizei. Die Beamten beruhigten die Situation und bewegten den 28-Jährigen dazu, die Wohnung zu verlassen.Als die Situation schon gelöst schien, begegneten die Ordnungshüter dem Mann jedoch erneut: Der Tankwart einer Tankstelle in der Frauenrichter Straße hatte einen jungen Mann angezeigt, der "harte Sachen" gestohlen hatte. Die Polizei fand den 28-Jährigen in der Nähe der Tankstelle. Der Mann, der offensichtlich im Regal danebengegriffen hatte, versuchte noch, die Flasche Kinderpunsch verschwinden zu lassen. Doch die Polizei stellte das Diebesgut sicher.