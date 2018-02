13 Jahre ist Johanna Nickl alt. Und erneut landete sie beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" auf dem ersten Platz. Die Schülerin des Augustinus-Gymnasiums Weiden erhielt auch eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Mit Stücken von Henri Tomasi, Wilhelm Popp und Jean-Baptiste (John) Loeillet konnte die junge Flötistin am vergangenen Samstag die Jury in Sulzbach-Rosenberg von ihrem Können überzeugen.Die Musikerin ließ sich von dem bekannten Organisten Lars Amann auf dem Klavier begleiten. Ihr musikalischer Werdegang begann in der Weidener Franz-Grothe-Musikschule, zu der sie sich immer noch sehr verbunden fühlt. Johanna Nickl erspielte bereits vor drei Jahren beim Landesentscheid "Jugend musiziert" einen ersten Platz. Der Landesentscheid findet in diesem Jahr im Mai in Regensburg statt, dort will sich die Schülerin aus Weiden erneut der Fachjury stellen.