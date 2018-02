Es ist rappelvoll. Der Besitzer überlegt schon, keinen mehr reinzulassen. Voll, weil die Krummennaaber Jugendgarde viel Platz beansprucht. Der XXL-Kinderfasching im "Werk 2" feiert Premiere. Ein Riesenerfolg für die Veranstalter.

In der Regensburger Straße rund um die Disco gibt es kaum noch Parkplätze. Kaum sind die Krummennaaber Mädels weg, treibt der Zauberer vom Hexenberg seinen Faxen. Einer, der die Kinder richtig begeistern kann. Und nicht nur die. Auch die Eltern staunen, als der buntgekleidete Flickenmann plötzlich eine anderthalb-Liter-Cola-Flasche wegzaubert, die er eben noch in der Hand gehalten hat. Statt der Coke jetzt ein frischgepresster, gesunder Orangensaft im offenen Glas. Einfach phänomenal.Aber am besten gefällt den Kindern die Bonbon-Auswurfaktion des Zauberers und wie er aus meterlangen Luftballons, Schwerter, Blumen und Ritterhelme formt. Später macht das für ihn sein Zauberlehrling am Tabaluga-Gebläse. "DJ Michael B." legt Polonaisen und Ententanz auf, kümmert sich um das musikalische Kinderfaschings-Rundum-Paket.Verantwortlich für diese erste DJK-Kinderfaschingsparty zeichnen die beiden Schwestern Yasmina Akarkach und Tanisha Jahn von der DJK-Abteilung "Dance Kids". Daniel Zienert stellt seine Räume zur Verfügung. "Wir wollten mal einen anderen Kinderfasching auf die Beine stellen. Einen modernen mit viel Programm." Und das ist den beiden gelungen. Die Kinder sollen einfach nur ihren Spaß haben. Und den haben sie. Toll kostümiert sind sie natürlich auch: Aliens, Turtles, Prinzessinnen, Astronauten, Piraten, Gangster. Zwei Auftritte haben die "Dance Kids". Es gibt eine Maskenprämierung - Hauptpreis ein Familieneintritt ins "Mega Fun". Und der Hauptgewinn bei der Tombola mit 400 Preisen ist ein Cube-Fahrrad.