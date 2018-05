Erstkommunion in St. Dionysius Neunkirchen

Unter dem Motto "Bleibe bei uns, Herr" bereiteten sich vier Buben und sieben Mädchen aus der katholischen Gemeinde St. Dionysius Neunkirchen auf ihre Erstkommunion vor. Neben Pfarrer Stephan Rödl führten Anja Fröhlich, Dagmar Röckl sowie Bruni Spannl die Kinder durch die Vorbereitung. An Christi Himmelfahrt zogen die elf Kommunionkinder vom Pfarrgemeindehaus in die festlich geschmückte Kirche ein. In der Predigt ging Pfarrer Rödl auf das Evangelium nach Johannes mit dem Kernsatz "Ich bin der gute Hirte" ein.

Die musikalische Gestaltung übernahm die Neunkirchener Musikgruppe "Rainbow" unter der Leitung von Beate Neumann, an der Orgel saß Organist Ludwig Reichl.