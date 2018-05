Rothenstadt. Wie die zwölf Apostel versammelten sich zwölf Erstkommunikanten zur Erstkommunion in der schön geschmückten Kirche St. Marien am Tisch des Herrn. Pfarrer Heribert Englhard erinnerte in seiner Predigt an Jesus, den guten Hirten, der uns nahe sein wolle. "Diese Gemeinschaft mit Jesus ist schön." Der Geistliche bat um Mithilfe der Eltern, die Kinder auf dem Weg des Glaubens zu begleiten. Sein Dank galt den Religionslehrerinnen, Gemeindereferentin Claudia Stöckl und den Tischmüttern. Die Gruppe "Somesing" unter Leitung von Monika Lärmer und Organist Tobias Rebhan gestalteten die Messe.