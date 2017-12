Es krachte gehörig auf Weidens Straßen, wie die Polizei am zweiten Adventswochenende berichtet. Eine Auswahl: In der Herrmannstraße/Ecke Asylstraße kam aufgrund Glätte eine VW-Fahrerin (45) ins Schleudern und rutschte an ein geparktes Auto. In der Dr.-Kilian-Straße fuhr eine Autofahrerin (72) am Freitag gegen 18.45 Uhr auf ihren Vordermann auf. Schaden: 7000 Euro. Zu spät bremste ein Omnibusfahrer am Freitag gegen 17 Uhr in der Dr.-Pfleger-Straße und fuhr auf einen Ford auf. Der Fahrer (53) klagte über Rückenschmerzen. Es entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Im Bus befanden sich keine Fahrgäste. 17 500 Euro Schaden entstanden am Freitagabend bei einem Unfall in der Prinz-Ludwig-Straße. Ein Opel-Fahrer (19) aus Hirschau übersah beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden BMW. Der Lkw-Fahrer (62) einer Weidener Bäckerei nahm am Samstagvormittag einem Opel-Fahrer (53) in der Conrad-Röntgen-Straße die Vorfahrt. Schaden: 6500 Euro.