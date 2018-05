Seit zwölf Jahren schreibt Eva Krötz Wanderführer für den Oberpfälzer und Bayerischen Wald, Regensburg und das Altmühltal. Im neuen Buch "111 Orte im Oberpfälzer Wald, die man gesehen haben muss" widmet sie sich kulturellen, sagenumwobenen und skurrilen Orten.

Eva Krötz' Lieblingsorte Zwischen den 111 Orten verstecken sich einige, die der Autorin besonders gut gefallen haben. Zu ihnen gehört das Schrazelloch in Rabmühle, Ort 68. Dabei handelt es sich um einen rund 1000 Jahre alten Erdstall. Der Grund für dessen Entstehung ist sagenumwoben und nicht ganz geklärt. Fasziniert war Krötz vor allem von der langjährigen Geschichte des Ortes. Unerwartet beeindruckt hat die Autorin auch der Wotanstein unweit von Schönsee, Ort 77. Die Steinformation auf einem Berg mitten im Wald wirkt anfangs wenig spektakulär. Doch durch einen Spalt im Fels kann man in Gänge und Höhlen klettern und den Wotanstein von innen erkunden. (pjkt)

Auch eindrucksvolle Plätze in der Oberpfälzer Natur sind vertreten. Das Besondere an Krötz' Buch: Anders als übliche Reiseführer richtet es sich an Einheimische, die auf Erkundungsreise in ihrer eigenen Region gehen wollen. Die Themenreihe "111 Orte" des Emons-Verlags hat mittlerweile 280 Bände. "Die Anzahl war weniger das Problem. Ich wollte aber nicht die Orte aus meinen vorherigen Büchern wiederholen", sagte die Agrar-Ingenieurin.Eineinhalb Jahre war sie damit beschäftigt, 111 besondere Orte im Oberpfälzer Wald zu finden und zu besichtigen. Dieser Aufgabe widmete sie sich jedes Wochenende mit ihrem Mann, der die Autorin auf der Erkundungsreise begleitete. Bei ihrer Recherche griff die Regensburgerin vor allem auf alte Bücher und Heimatzeitschriften zurück. "Die staatliche Bibliothek Regensburg war für mich eine wahre Fundgrube."Behilflich waren Krötz außerdem freundliche Oberpfälzer, die ihr Tipps gaben und Geschichten zu ihrer Heimat erzählt haben. "Wir sind richtig froh über das Buch, denn die Nachfrage ist groß. Viele meinen, ihre Region zu kennen. Durch solche Reiseführer entdecken sie aber doch noch neue Ecken", freute sich Maria Rupprecht, Inhaberin der Buchhandlung. Sie hat "111 Orte im Oberpfälzer Wald, die man gesehen haben muss" (Emons-Verlag, 16,95 Euro) bereits in ihr Sortiment aufgenommen.