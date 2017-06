Die Jugendgruppe St. Markus organisiert einen "Bibelmarathon" als Beitrag zum Reformationsjubiläum. "Martin Luther hat die Bibel ins Deutsch übersetzt, also soll sie auch zu Gehör kommen", sagt Pfarrer Dominic Naujoks.

Dominic Naujoks: Wir und viele andere Personen lesen von Mittwoch, 14. Juni, bis Sonntag, ,18. Juni, in der Markuskirche die ganze Bibel nonstop laut vor - tags und nachts - egal ob uns Leute zuhören oder nicht.Jeder liest 30 Minuten lang (oder auch ein Zweierteam), dann ist der Nächste dran. Dazu gibt es eine Liste, in die sich die Leser eintragen können. Da werden bekannte und unbekannte Personen dabei sein, Leute aus verschiedenen Konfessionen und verschiedenen Gemeinden. Evangelisch, katholisch, freikirchlich, vielleicht auch orthodox. Es werden auch mal einzelne Abschnitte in verschiedenen Sprachen gelesen, beispielsweise in Malayalam aus Indien.Offizieller Beginn ist am Mittwoch, 14. Juni, um 9.30 Uhr. Um 10 Uhr beginnt dann der erste Leser mit der Schöpfungsgeschichte. Dann geht es gemäß dem Bibelleseplan ununterbrochen weiter bis wir etwa am Sonntag, 18. Juni, abends mit dem Buch der Offenbarung fertig sind.Und wer müde wird?Gerne kann man in diesen Tagen und Nächten auch im Jugendraum übernachten. Unsere Jugendlichen planen mit, bereiten vor und sind möglichst oft in dieser Zeit da, denn es gibt einiges zu tun: Immer wieder Zuhörer begrüßen, Gäste informieren, Mitleser einweisen, etwas zu Trinken hinstellen, damit die Stimme geölt wird. Und natürlich auch selber immer mal wieder zuhören und selber vorlesen.Wir werden mit der Aktion zwar nicht ins Buch der Rekorde kommen, aber für das 500-jährige Reformationsjubiläum ist es ein großartiger Beitrag.Mitwirkende Leserinnen und Leser sind noch herzlich willkommen. Es liegt in der Kirche in der Beethovenstraße und im Pfarramt eine Leserliste aus, in die man sich eintragen oder eintragen lassen kann. Unter Telefon 0961/32143 oder per E-Mail an mich: dominic.naujoks@elkb.de. Man nennt den Zeitraum, in dem man gerne Lesen würde, oder das biblische Buch, aus dem man vortragen möchte, und klärt dann ab, ob das so möglich ist. Natürlich können sich auch Gruppen beteiligen und einen längeren Zeitraum belegen, den sie sich dann individuell aufteilen.