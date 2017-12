Was die evangelische von der katholischen Kirche unterscheidet? Zum Beispiel die Tatsache, dass Hierarchie bei den Protestanten nicht erforderlich ist. Evangelische Christen begegnen sich auf Augenhöhe, heißt es bei der Veranstaltungsreihe "Religionen stellen sich vor".

Predigt und Politik

Helfer leben Botschaft

"In der evangelischen Kirche ist Hierarchie nicht erforderlich." So lautete eine der Kernaussagen von Pfarrer Hans-Martin Meuß. Der Pfarrer aus St. Michael gab mit seiner Kollegin, Pfarrerin Stefanie Endruweit, vertiefte Einblicke in die Strukturen der evangelischen Kirche und in ihre Geschichte."Bei uns ist die Kirchengemeinde der organisatorische Souverän", stellte Meuß fest. Auch seien die Landeskirchen eigenständige Körperschaften. Die EKD sei nur die Gemeinschaftsorganisation dieser selbstständigen Kirchen. Heinrich Bedford-Strohm ist deren Vorsitzender und Sprecher. Unterschiede gibt es zwischen den Landeskirchen auch in ihrer jeweiligen Ausprägung. "Bayern ist lutherisch", sagte Meuß.Dann erklärte er den Begriff "Synode". Auf der Dekanatsebene ist dies die Versammlung der von den Gemeindemitgliedern gewählten Kirchenvorstände, "sozusagen das Parlament des Dekanats". Entsprechendes gelte für die Landessynode, die kürzlich in Amberg tagte. Die Synoden sind öffentlich und verfügen etwa das Haushaltsrecht. In Bayern liege das Haushaltsvolumen bei knapp einer Milliarde Euro. 70 Prozent der Ausgaben entfielen aufs Personal.Aber es ging auch um die Vermittlung von Glaubensinhalten, "in einer Zeit, in der alles in Frage gestellt wird". Grundsätzlich stellte Meuß fest: "Die Predigten haben sich stark verändert." Sie beinhalteten auch politische Themen. Denn die Aufgabe der Kirche sei es auch, "zu moderieren, motivieren und die biblische Botschaft zum Klingen zu bringen". Als praktisches Beispiel nannte Meuß den jährlichen Familiengottesdienst in Irchenrieth auf dem Fußballplatz."Ja, die christliche Botschaft muss gelebten Sinn haben", sagte Bettina Hahn vom Evangelischen Bildungswerk. Bei den Flüchtlingshelfern sei dies besonders zu spüren gewesen. Von heute auf morgen seien mehr als 100 freiwillige Helfer in Weiden zusammengekommen.Pfarrerin Endruweit verwies auf die Bundeskanzlerin, als diese die Grenzen für Flüchtlinge öffnete: "Die Kanzlerin hat das Pfarrhaus verlassen, aber das Pfarrhaus hat die Kanzlerin nicht verlassen." Zu den alten Bibeltexten sagte sie: "Mir ist es egal, wie Gott die Welt geschaffen hat. Wichtiger ist es zu fragen, was sagt mir der Text." In jeder Phase der Bibel würde betont, Gott liebt die Menschen. Schon Martin Luther sprach stets vom "gnädigen Gott".