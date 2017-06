(fz) Einen besonderen Gottesdienst feierten die evangelischen Pfarreien St. Michael und St. Markus am Pfingstmontag. "Die Kirche geht ins Grüne" war das Motto. Dafür hatte man sich das Sportgelände der DJK Irchenrieth ausgesucht. Bei herrlichem Wetter bezeichnete Vikarin Katharina Bach-Fischer den Pfingstmontag als Geburtstag der Kirche.

"Für wen haltet ihr mich?", habe Jesus die Jünger gefragt, zitierte die Vikarin. Sie forderte die Gläubigen auf, darüber nachzudenken, wer Jesus für sie ist. Zettel und Stifte wurden ausgegeben, auf denen es die Frage nach eigener Vorstellung zu beantworten galt. Die Zettel wurden dann bei Pfarrer Dominic Naujoks, Religionslehrerin Evelyn Krähe und Bach-Fischer abgegeben und an einer Holzwand zur Flamme des Heiligen Geistes geklebt.Pfarrer Naujoks warf in seiner Predigt auch die Frage auf, für wen sich denn die Menschen halten, und fragte, welches Bild wir von den anderen haben - und diese von uns. "Stimmt das mit dem überein, wie andere mich sehen?", fragte der Pfarrer.Alles sei eine Frage der Betrachtungsweise. Damit kam Naujoks auch auf das Heilpädagogische Zentrum Irchenrieth zu sprechen, aus dem auch einige Bewohner den Gottesdienst mitfeierten. "Sind das Behinderte oder Menschen mit Besonderheiten?"Naujoks' Schwenk ging auch Richtung Flüchtlinge. "Wir prahlen, wenn wir im Urlaub in fremden Ländern waren und dabei die Kultur und ganz tolle Menschen kennengelernt haben. Nun kommen die Menschen zu uns. Lernt sie auch hier kennen!", forderte der Prediger. Gestaltet wurde die Feier vom Posaunenchor St. Michael. Anschließend gab es noch die Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagessen im DJK-Sportheim.