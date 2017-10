Löwen kreuzen den Weg, Elefanten stapfen vorbei. Das und mehr bietet die Leserreise von Oberpfalz-Medien, die an zwei Terminen im Juni jeweils 16 Tage durch Kenia führt. Über Details informierten bei einem Kundenabend am Mittwoch Kenia-Spezialist Günter Schneider und Heinz Ellmann im Veranstaltungsraum des "Neuen Tags". Dabei kam etwa die Frage nach Impfungen auf. Einzig eine gegen Malaria biete sich an, antwortete Ellmann: "Wobei die Gefahr, sich anzustecken, sehr gering ist." Als die Bilder einer Safari über die Leinwand flimmerten, fragte ein Besucher: "Und was macht man, wenn man währenddessen zur Toilette muss?" - "Kein Thema. Wir halten einfach dort an, wo kein Löwe ist", sagte Ellmann. Mehr Infos zu dieser und anderen Leserreisen unter 0961/85-220. Bild: Meister