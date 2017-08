Seit mehr als zehn Jahren leidet Helvi Lorenz an chronisch-entzündlicher Darmerkrankung (CED). Sie weiß, dass der Austausch mit Leidensgenossen hilfreich ist. Deshalb gründet sie eine Selbsthilfegruppe.

Die Krankheit zwang die 52-jährige Kunststoffingenieurin, ihre Berufstätigkeit fast nur noch am Schreibtisch auszuüben. Die Treffen einer CED-Selbsthilfegruppe in einer anderen Stadt waren für sie "eine tolle Erfahrung und sehr hilfreich".Sie traf, so berichtet Lorenz, endlich Menschen, die ebenfalls tagtäglich mit den Widrigkeiten einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung zu kämpfen hatten und ähnliche Sorgen und Schwierigkeiten wie sie selbst bewältigen mussten. Die Treffen hätten ihr Kraft gegeben, neue Möglichkeiten, Ziele und Perspektiven aufgezeigt. Helvi Lorenz entschloss sich, in Weiden eine CED- Selbsthilfegruppe zu gründen.Unterstützt wird die Weidenerin von Diplom-Sozialpädagogin Christina Mücke von der Abteilung Gesundheitswesen des Landratsamts Neustadt/WN. Fast 70 Selbsthilfegruppen gebe es im Raum Weiden/Neustadt berichtet sie. Kennzeichen von Selbsthilfegruppen seien Freiwilligkeit, Kostenfreiheit, keine Gewinnorientierung, offenes Gespräch, gegenseitige Hilfe, sowie Weitergabe von Erfahrung und Wissen.Der Wunsch, die Probleme selbst in den Griff zu bekommen, eine die Betroffenen. Selbsthilfe ergänze und bereichere das professionelle Versorgungssystem, stellt Mücke fest. Deshalb sei Selbsthilfe als "vierte Säule" neben ambulanter und stationärer Versorgung sowie öffentlichen Gesundheitsdiensten anerkannt. Durch Erfahrungsaustausch, Wissensvermittlung sowie ganz konkrete Hilfen - wie zum Beispiel "einem Menschen, den ich jederzeit anrufen kann, wenn es mir schlecht geht" - werde das Mitglied einer Gruppe auf psychischer Ebene stabilisiert. Nicht selten würden so stationäre Aufenthalte vermieden und Kosten gespart. Selbsthilfe-Aktive seien als "Experten in eigener Sache" ein wesentliches Korrektiv für Entscheidungen in der Sozial- und Gesundheitspolitik.40 000 Betroffene habe es Anfang 2016 in Deutschland gegeben, sagt Lorenz. An CED erkrankt zu sein, bedeute, durch die vielen Einschränkungen und die nicht kalkulierten Schübe, dass Familie und Freunde häufig involviert seien. Auch für sie könne die Teilnahme an der Selbsthilfegruppe Erleichterung und Entlastung sein. Durch Gespräche über die Krankheit, im geordneten Rahmen gewahrter Privatatmosphäre, könne sich der positive Effekt auch auf das Umfeld des Betroffenen übertragen.Zur Gründung der SHG "Leben mit CED" lädt Helvi Lorenz, die als Ansprechpartnerin wirken wird, am Donnerstag, 7. September, um 17 Uhr ins Michaelszentrum (Leimbergerstraße 44, 3. Stock) ein. Anschließend soll sich die Gruppe jeden ersten Donnerstag im Monat treffen. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos. Für Fragen steht Lorenz unter Telefon 0961/47062288 oder 0160/97595855 zur Verfügung. Antworten zu allen anderen Selbsthilfegruppen gibt Christina Mücke unter der Telefonnummer 09602/79-6190.