Oberpfalz-Krimis sind beliebt, besonders natürlich in der Oberpfalz. Die Leser kennen die Gegend und den Menschenschlag. Beim "Kunstgenuss bis Mitternacht" am Freitagabend las Fabian Borkner in der Buchhandlung "Stangl & Taubald" aus seinem Krimi "Kirwatanz". Borkner ist als zunächst unbekannter Autor erfolgreich ins Krimi-Geschäft eingestiegen.

Borkner beschreibt, dass die Oberpfalz aus mehr besteht, als aus Steinen und Kartoffeln. Sein Oberpfalz-Krimi, der erst auf den Markt gekommen ist, ist ein spannender Roman mit überraschendem Ende. Ausgangspunkt ist eine Leiche in einem Odelfass, das bei der Allerwelts-Kirwa gefunden wird.Versicherungsdetektivin Agathe Viersen muss tief in die kriminelle Vergangenheit der Oberpfälzer Kleinstadt eintauchen. Wo die Handlung genau spielt, bleibt unsicher: Borkner nennt keinen Ortsnamen. Der Zufall führt Viersen mit dem Musikanten Gerhard Leitner zusammen - geradewegs in ein Geflecht aus Erpressung, Drogen und Intrigen.