Das Schülerlabor der Universität Bayreuth feiert einen weiteren Erfolg: Sebastian Friedl hat eine Silbermedaille bei der Physik-Weltmeisterschaft in Singapur geholt. Dank der Hilfe zweier alter Hasen aus Weiden.

(psdr) Friedl ist der Vierte in Folge, der es in die Nationalmannschaft schafft. Das ist deutschlandweit einzigartig. Auf dem Weg zum Erfolg coachten ihn die Weidener Superhirne Fabian Eller und Jonas Landgraf. Ihre Physiker-Karriere starteten die beiden zu Schulzeiten am Augustinus Gymnasium (wir berichteten). Damals absolvierten sie schon erste Kurse an der Uni Bayreuth - und nahmen drei Mal an der Physik-Weltmeisterschaft teil und wurden im Schülerlabor selbst Vizeweltmeister. Mittlerweile studieren beide regulär Physik. Und helfen eben ihren Nachfolgern wie Friedl.Dabei mochte Jonas Landgraf Physik am Anfang gar nicht. "In einer Schularbeit war mir überhaupt nicht klar, warum eine Spule isoliert sein muss. Das kam wie vom Himmel gefallen. Physik schien mir da völlig unlogisch", sagt Landgraf. Klaus Märker, Lehrer am Augustinus-Gymnasium, hielt die Jungs aber für fähig und schickte sie deshalb ins Schülerlabor. Dort lernten sie das Fach lieben."Talentierte Menschen sind an der Schule häufig unterfordert. Durch die Herausforderung fangen sie dann Feuer", erklärt Professor Walter Zimmermann, Inhaber des Lehrstuhls für theoretische Physik I in Bayreuth. In der Schule gebe es manchmal "faule Hunde" die nur Dreier schreiben, obwohl sie mehr könnten. Es komme vor allem auf den Willen an.Im Schülerforschungslabor werden junge Talente ab der zehnten Klasse, manchmal auch schon früher, gefördert. Die Noten seien da zunächst egal, sagt Landgraf. Nicht nur Gymnasiasten sind in der Talentschmiede willkommen. Sondern auch Realschüler. "Manchmal haben die sogar einen Vorteil, wenn sie vom technischen Zweig kommen", meint er. "Als Schüler hat es mir gefallen, selbst etwas erarbeiten zu können und mich nicht immer nur an Vorgefertigtem orientieren zu müssen. Als Betreuer lerne ich viel von den Schülern und kann es mit dem Uni-Wissen aus einer anderen Perspektiven sehen", sagt Fabian Eller. "Man lernt ständig dazu, und so manche zunächst dumm erscheinende Frage, ist auf den zweiten Blick echt pfiffig", ergänzt Landgraf.Doch das was man im Forschungslabor lernt, hat nicht nur mit Naturwissenschaft zu tun. "Manchmal ist eine Situation total verfahren. Modell und Messung passen einfach nicht zusammen", sagt Landgraf. Auch Eller war schon öfter in einer derartigen Situation. "Die Schüler lernen dranzubleiben. Im Leben gibts nicht nur eine Lösung. Wenn sie sagen, ,Ich hab's aufs Erste nicht erwartet', und trotzdem weitermachen, haben sie viel gelernt", meint Zimmermann. "Wir sind stolz auf die Schüler in unserem Forschungslabor und freuen uns natürlich auch, wenn sie später wie Jonas und Fabian zum Studium nach Bayreuth kommen."