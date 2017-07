Über 30 Akteure aus Beratungsstellen, Gesundheitswesen, Jugendhilfe, Justiz und Frühförderung befassten sich mit dem Thema "Kinderschutz - Wer versteht was darunter?". Bei der 4. Nordoberpfälzer Kinderschutzkonferenz ging es um präventiven und intervenierenden Kinderschutz - den beiden Polen zur Sicherung und dem Schutz des Kindeswohls.

Nach einer theoretischen Einführung und einem Fallbeispiel zu der Komplexität des Begriffs "Kinderschutz" stellten die Beratungsstelle für seelische Gesundheit, die Katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle sowie die Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle ihre Arbeit vor.Das Kennenlernen von Hilfsangeboten für Familien, aber auch die Darstellung der Möglichkeiten und Grenzen der Arbeit stand dabei im Vordergrund. Im weiteren Verlauf wurde die Kinderschutzarbeit im Gesundheitsbereich genauer beleuchtet. Kurt Weber, Chefarzt der gynäkologischen Abteilung des Krankenhauses Tirschenreuth, stellte die "Nahtstellenkonferenz" im Krankenhaus vor, die er initiierte, um einen früheren Zugang zu "Risikofamilien" zu schaffen. Ein multiprofessionelles Handeln sei dabei unerlässlich. Es sei aber schon schwierig, die entscheidenden Akteure für diese Vernetzungsarbeit zu gewinnen. Weber betonte, wie wichtig ein niederschwelliger Zugang für einen positiven Unterstützungsverlauf von belasteten Eltern ist.Anne-Kathrin Fels, Psychologin der Kinderklinik Weiden, stellte zum Abschluss das Konzept und die Arbeitsweise der interdisziplinären Kinderschutzgruppe (KSG) an der Kinderklinik Weiden vor, die in den letzten Monaten entstanden ist. Kinderschutz gehöre grundsätzlich in den Verantwortungsbereich aller Institutionen und Fachpersonen, die beruflich mit Kindern zu tun haben. In Kinderkliniken gehört er zum Leistungsauftrag. Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung erfolgt in einem interdisziplinären Team ein koordiniertes Vorgehen.