Pfeile, Streifen, Farben. Der Verkehr ist oft ein Rätsel - besonders am Adolf-Kolping-Platz. Fahrlehrer Josef Greiner diskutiert mit Senioren über Regeln und tröstet frustrierte Autofahrer.

Suche nach Lappen Den ersten bekam 1888 Carl Benz, der Erfinder des Autos. 1909 wurde er im Deutschen Reich eingeführt. Wenn eine Frau ihn erhielt, musste der Ehemann damals noch zustimmen - und das bis 1958. Erst war er grau, dann rosa, erst aus Papier, dann aus Plastik. Man nennt ihn Lappen oder auch Pappe. Richtig: Die Rede ist vom Führerschein. Schicken Sie uns gerne Bilder von Ihnen und Ihrem Führerschein, dem klassischen in rosa, dem historischen in grau, dem DDR-Führerschein oder auch dem nigelnagelneuen. Senden Sie die Bilder ihrer Lappen an E-Mail redws@oberpfalzmedien.de. (blu)

Weitere Termine Fahrlehrer Josef Greiner gibt weitere Verkehrskurse im Maria-Seltmann-Haus: "Sicher Autofahren - Strategien zur Gefahrenvermeidung" am 8. Februar, "Verkehrsquiz - Kennen Sie Weiden?" am 1. März, "Fahrassistenzsysteme - neue Technik für Autofahrer" am 8. März. Die Kurse beginnen um 9 Uhr und kosten je 7 Euro. Anmeldungen im Maria-Seltmann-Haus, Telefon 0961/381091. (blu)

Wussten Sie, dass es seit 1976 die Gurtpflicht gibt? Oder dass im gleichen Jahr die Geschwindigkeit außerorts auf 100 km/h begrenzt wurde? "Ein Aufschrei ging durch die Republik", erinnert sich Fahrlehrer Josef Greiner. Bei seinem Infokurs "Verkehrswissen" im Maria-Seltmann-Haus erklärt er Fakten, mit denen man bei Quizsendungen ordentlich punkten kann - und vor allem sicher durch den Verkehr kommt. Eine große Rolle nimmt da "Weidens Lieblingskind" ein, wie Greiner den Kolpingplatz nennt.Die Teilnehmer des Seniorenkurses reagieren bei dem Reizwort weniger nachgiebig. "Katastrophe haushoch", stöhnt eine Autofahrerin. Greiner bleibt pragmatisch: "Im Moment müssen wir mit dem leben, was da fabriziert wurde. Manche Städte haben das peppiger gelöst, aber die Kröte müssen wir jetzt schlucken", coacht er. Am Ende einer halbstündigen Diskussion mit Dutzenden Fragen sieht die Sache auch gar nicht mehr so schlimm aus. Der wichtigste Hinweis: Die Fahrradstreifen, die von allen Seiten aus dem Boden sprießen, können in Ausnahmefällen befahren werden. Wenn die Linie nicht durchgezogen ist, sondern gestrichelt. Und kein Fahrradfahrer dort unterwegs ist, denn dieser hat auf dem Schutzstreifen Vorrecht.Kurios sind nach Meinung der Teilnehmer auch die Fahrradstreifen, die auf der Schillerstraße plötzlich aus dem Boden sprießen. Hier sei es notwendig, als Autofahrer notfalls auch hinter den Fahrrädern herzufahren, um die Abstandspflicht von 1,50 Metern einzuhalten, klärt der Fahrlehrer auf. Greiner zeigt mehrere Bilder der Kolpingplatz-Kreuzung. "Ich sehe bald nur noch Pfeile." Er gibt zu: "Selbsterklärend ist die Verkehrsführung wirklich nicht." Bei diesen unklaren Verkehrssituationen seien Schulterblicke wichtig. "Die Nackenmuskulatur wird hier richtig locker", stellt er die Vorteile heraus. "Die Kreuzung ist für mich so...", ruft eine Zuhörerin und bricht wütend den Satz ab. "Immer schön langsam", tröstet ihre Nachbarin. Das ist auch Greiners Devise: Bei Unsicherheit defensiv fahren. Deshalb sei auch noch keiner seiner Fahrschüler an der Kreuzung durchgefallen. "Die sind extra-defensiv gefahren." Auch wenn es den Verkehrsfluss störe, sei es wichtiger, Gefahren zu vermeiden. "Sicherheit geht vor Flüssigkeit."