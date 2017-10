Achtung: Gerüchten zufolge sollen in der nördlichen Oberpfalz falsche Feuerwehrleute unterwegs sein, die die Rauchmelder in Wohnungen überprüfen wollen. Ihr Ziel ist jedoch nicht die richtige Funktion der Geräte. Sie wollen die Bewohner bestehlen. Die Polizei bittet um Vorsicht.

Warnung per WhatsApp

Tipps der Polizei

"Man darf durchaus skeptisch sein", findet Brück. Sollten vermeintliche Feuerwehrleute und Polizisten an der Haustüre klingeln und vorgeben, die Rauchmelder zu überprüfen, sollen die Bewohner nachfragen, um welche Feuerwehr es sich handelt. Dann sollen die Bewohner sich bei der Rettungsleitstelle oder einem ihnen bekannten Feuerwehrmann erkundigen, ob es den Service wirklich gibt. Die Unbekannten sollen derweil vor der Haustüre warten. "Einer, der nichts Gutes vorhat, wird sehr schnell weg sein", sagt Polizeisprecher Albert Brück.

Die Betroffenen sollen dann die Polizei informieren.