Beim G-20-Gipfel in Hamburg mussten zahlreiche Polizisten Prügel einstecken. Zuerst von randalierenden Chaoten, danach von Politikern und Kritikern der Polizeitaktik. Umso berührender ist die Nachricht einer Hamburger Familie an die Polizei Oberpfalz.

Wir schämen uns für die schlimmen Chaoten, die in unsere Stadt gekommen sind, und hoffen, dass die gute Stimmung an der 'bayerischen Kreuzung' auch im Gedächtnis bleibt und nicht nur die schrecklichen Szenen in der Schanze, und dass Hamburg nicht der schwarze Block ist

In einer E-Mail bedankt sich die Familie beim den eingesetzten Beamten aus Weiden und hofft, dass alle "wohlbehalten" zuhause angekommen sind. Die Hamburger erinnern sich an das "nette Gespräch" über Bayern und Biergärten. Verbunden mit dem Gruß an die Polizisten ist auch der Wunsch, dass nicht nur die "schrecklichen Szenen in der Schanze" im Gedächtnis bleiben, sondern auch die "gute Stimmung an der 'Bayerischen Kreuzung'".Die Polizei Oberpfalz veröffentlichte das Schreiben auf ihrer Facebook-Seite und über ihren Twitter-Kanal - verbunden mit einem Dank ihrerseits: "Die warmen und aufmunternden Worte der Familie tun nach den Tagen nicht enden wollender Gewalt einfach gut! Vielen lieben Dank für diese nette Geste!"