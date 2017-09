Nachts um 2.30 Uhr rüttelte "Irma" am Dach. Die gute Nachricht: Das Haus blieb unbeschädigt. Dafür ist der Strand von St. Diamant praktisch weg und mit ihm die Terrasse des Nachbarlokals. Sylvia Vézard zieht am Morgen Hurrikan-Bilanz auf Martinique: "Bei uns war es nicht so tragisch." Nachbarinseln in der Karibik hat es deutlich schlimmer erwischt. Der Tropensturm hat bislang sieben Todesopfer gefordert. Die 280 Kilometer entfernte Insel Barbuda ist ein Schutthaufen, 95 Prozent der Gebäude sind zerstört. Florida wird teilweise evakuiert.

Jérôme Vézards Mutter, eine Pariserin, lebt seit 1990 im französischen Übersee-Departement.Der nächste Hurrikan ist im Anmarsch: "José". Sylvia Vézard wäre froh, wenn auch dieser Sturm rechtzeitig vor Martinique "die Kurve kriegt". Zum Herbstfest wollen alle wieder in Weiden sein - wenn die Stürme sie lassen.