"Herzlich willkommen, Helau und Leinen los" hieß es bei der Faschingsfeier im Eleonore-Sindersberger-Altenheim. Reiseleiterin und Schiffsärztin Gerlinde Kledtke und ihre Crew führten sogleich eine dramatische Rettungsübung an Bord durch.

Das Motto der Faschingsfeier lautete aber "Eine Reise ins Glück", und so segelte man mit viel Musik nach Hamburg, zu Lord Lester nach Manchester, erkundete Eviva Espana und machte einen Abstecher ins alte Haus von Rocky-Docky. Auf dem Rückweg besuchten die Senioren Tina und Marina in Italien, die Julischka in Budapest, die Engel in Wien und kehrten schließlich gerne wieder in die Oberpfalz zurück.Unter der bewährten musikalischen Federführung von Bernd Hensel und Tina Meyer erlebten alle Senioren ein heiteres Abenteuer. Der Sketch "Schillers Schreibtisch" mit Mila Stojan und Sonja Gollwitzer sowie eine Büttenrede, verfasst von Selma Ülküseven, rundeten die Show ab. Mit Applaus, stürmisch wie das tosende Meer, endete der Nachmittag.