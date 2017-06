Unter sengender Sonne versammeln sich am Freitagnachmittag fast 300 Teilnehmer auf dem Oberen Mark. Sie protestieren gegen Abschiebungen nach Afghanistan. Einer der Redner sollte am Mittwoch im Flieger nach Kabul sitzen - dann explodierte die Bombe.

Die Kundgebung geht von afghanischen Jugendlichen aus Weiden aus, die sich über die beachtliche Resonanz freuen. "Weiden ist meine Heimat geworden. Ich möchte nicht noch ein zweites Mal meine Heimat verlassen", sagt Karim Haydari, Kepler-Gymnasiast, unter Applaus. "Danke, dass ihr gekommen seid und uns nicht allein lasst." Er fordert eine Neubewertung der Sicherheitslage, nicht nur eine Aussetzung der Abschiebungen. Veit Wagner von amnesty international geht noch weiter: "Lasst die Flüchtlinge, die hier sind und integriert sind, in einer Generalamnestie bleiben. Das ist meine Botschaft."Unterstützt wird die Demonstration von Jost Hess vom Arbeitskreis Asyl. "Die Afghanen, die bei uns leben, befinden sich in Angst." Es sei ein merkwürdiger Zufall, dass der fünfte Sammelflug nach Kabul mit dem schweren Bombenanschlag mit Hunderten Toten in Kabul zusammentraf. Die Politik wisse längst um die Gefahren in Afghanistan. Das Bundesamt für Migration selbst habe im März ein internes Papier herausgegeben, das an die Bundesregierung ging: Darin wird die Lage in Afghanistan als "katastrophal" bezeichnet.Farhad Osmani (30) schildert, wie er letzten Samstag um 6 Uhr von der Polizei aus dem Camp Pitman geholt wurde. Er sollte am 31. Mai um 21.50 Uhr von Frankfurt nach Kabul fliegen. Seit 2010 lebt Osmani in Weiden: "Ich hatte eine große Hoffnung, hier leben und arbeiten zu können." Zuletzt lebte er nur noch in Angst. Alle Anträge wurden abgelehnt. Er war am Mittwoch in einem Polizeibus mit zehn anderen bayerischen Afghanen aus der Abschiebehaft nach Frankfurt unterwegs, als plötzlich der Bus anhielt und umkehrte. "Die Beamten sagten: Da war ein riesiger Bombenanschlag. Wir können euch nicht abschieben, wir müssen auf die Entscheidung der Regierung waren."Unter den Demonstranten sind viele Schüler und Lehrer. Andrea Raimund (Wirtschaftsschule) unterrichtet seit einem Jahr in der Flüchtlingsklasse: "Ich gehe wahnsinnig gern da rein. Das sind gute Jungs." Christian Balke von der Berufschule ist mit einer ganzen Klasse da: aus Eritrea, Elfenbeinküste, Syrien, Irak. "Wir haben das gerade erst erfahren und sind spontan da." Pfarrer sind gekommen, Ehrenamtliche, Mustafa Köksal von der türkisch-islamischen Gemeinde. Naima Abdillahi aus Somalia verteilt aus Solidarität Flugblätter für die Afghanen.Auf einem Plakat steht: "Afghanistan ist tod-sicher." Jusos schwingen ihre Fahne. Ronja Künkler spielt auf dem Saxophon. Nach einer Stunde zerstreut sich die große Runde, nicht ohne ein Dankeschön der Afghanen: "Danke an alle in Deutschland, die uns so gut aufgenommen haben." Die Streife der Polizei hält sich in Weiden entspannt unter der schattigen Eiche bei St. Michael zurück.