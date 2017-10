Da hat er wohl was verwechselt: Ein Mann ging in der Nacht auf Sonntag in ein Weidener Fastfood-Restaurant und wollte sein Lieblingsmenü bestellen - das gab es allerdings nicht in diesem Lokal, sondern in einer anderen Fastfood-Kette. Daraufhin rastete der Mann völlig aus.

Laut Polizeibericht verwechselte ein 24-jähriger Mann aus dem Landkreis Neustadt/WN in der Nacht auf Sonntag eine Fastfood-Kette in Weiden. Als er sein Lieblingsmenü bestellen wollte, wurde er von einem Mitarbeiter darauf aufmerksam gemacht, dass er sich offensichtlich im falschen Restaurant befindet.Daraufhin beleidigte ihn der stark angetrunkene Kunde mit den übelsten Schimpfwörtern, schlug mit den Fäusten eine Glasscheibe ein und beschädigte zudem einen wartenden Pkw.Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß, die Polizei konnte ihn aber schnell festnehmen.Bei der Aktion hatte sich der 24-Jährige so schwer verletzt, dass er sich zur ärztlichen Versorgung in das Klinikum Weiden begeben musste.