FC Bayern will ins Halbfinale

München. (dpa) Die Basketballer des FC Bayern München gehen im Eurocup mit einer klaren Marschroute in das Viertelfinalduell mit Unics Kasan. Kapitän Anton Gavel erklärte am Donnerstag, dass sein Team "einen Schritt weiter gehen" wolle als letztes Jahr. "Wir haben etwas gutzumachen und möchten ins Halbfinale". Nach dem Abschluss der Top16-Runde haben die Bayern gegen Kasan als Gruppensieger in der ersten K.-o.-Runde das Heimrecht auf ihrer Seite. Das erste Viertelfinalspiel der Best-of-three-Serie findet am Dienstag, 6. März, in München statt. Nach der Auswärtspartie am 9. März in Russland würde ein mögliches drittes Spiel am Mittwoch, 14. März, erneut im Münchner Audi-Dome ausgetragen.