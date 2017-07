FC Weiden-Ost rückt mit Fußball-Kleinfeld für Kinder ganz nah an die Reihenhausbebauung in der ...

Die Bedenken der Anwohner? Weggewischt. Ihr Wunsch nach einem "fairen und tragfähigen Ausgleich der Interessen"? Zur Kenntnis genommen. Die Mitglieder des Bau- und Planungsausschusses stimmten ohne Ausnahme einem positiven Vorbescheid für das neue Fußball-Kleinfeld des FC Weiden-Ost zu. Das soll gerade mal 20 Meter von den Grundstücken der Anwohner entfernt entstehen.

Dass die Fußbälle der Bambini, der F- und E-Jugend in den Scheiben der Terrassentüren landen, ist zwar unwahrscheinlich. Aber es wird lauter werden in den Häusern, die vor dem Sportverein da waren. Auch dass auf dem Platz keine neuen Flutlicht- oder Lautsprecheranlagen aufgebaut werden, vermag die Anwohner wenig zu trösten. "Die wären sowieso nicht möglich gewesen: Das neue Klein-Spielfeld liegt ja direkt unter der Hochspannungsleitung."Die Bewohner der Reihenhausanlage haben selbst Kinder, viele von ihnen bereits Enkel und deshalb großes Verständnis für das Vorhaben. Wie die Stadträte loben auch sie die hervorragende Arbeit des FC Weiden-Ost, der den Kindern nicht nur Sport nahebringt, sondern sie auch von der Straße holt und betreut. Aber sie hätten es schon gerne gehabt, dass sich die Stadträte etwas genauer mit ihren Einwendungen befasst hätten. Denn Lärm haben sie schon zur Genüge: Von drei Seiten sind sie inzwischen von Straßen eingekesselt. Sie werden von der Stresemann-, der Friedrich-Ebert und der Ostmarkstraße beschallt. Hinzu kommt noch die Zu- bzw. Abfahrt von der B 22, die direkt eines der Grundstücke streift.Hans Sperrer (CSU) versicherte, dass man Verständnis für die Sorgen der Anwohner habe. Karl-Heinz Schell (SPD) fand es "schlimm, dass bei derartigen Vorhaben der Vereine immer Einwände da sind". Und fügte dann hinzu: "Vielleicht kann man etwas tun, um den Nachbarn entgegen zu kommen." Alois Lukas (CSU) meinte: "Kinderlärm sollten wir dulden." "Einen Verein, der so hervorragende Nachwuchsarbeit leistet, finden wir so schnell nicht mehr."45 mal 30 Meter groß ist das Kinderspielfeld nordwestlich des B-Platzes und westlich der Ostmarkstraße. Von Montag bis Freitag sollen jeweils nur von 16 bis 19 Uhr die kleinen Fußballer (vier bis zwölf Jahre alt) über den Rasen jagen. Der FC Weiden-Ost leiste erfolgreiche, vorbildhafte Jugendarbeit, betonte Josef Gebhardt (SPD). "Auch Kinderlärm ist natürlich Lärm", gestand er ein. Allerdings sei bisher kein Nachweis für die Beeinträchtigung der Lebensqualität der Nachbarn erbracht. "Deshalb unser uneingeschränktes Ja mit Dank an den Verein."Reinhold Wildenauer (Bürgerliste) stellte fest, dass der Platz nur von April bis September genutzt werde. "Dieses Zeitfenster ist auch für die Nachbarn machbar."