Die FDP will jungen Unternehmen, die mit innovativen Ideen auf den Markt drängen, unter die Arme greifen. FDP-Bundesvorstandsmitglied Jimmy Schulz befasst sich bei einer Diskussionsveranstaltung im "Alten Eichamt" mit "Herausforderungen für digitale Start-ups".

"Ich glaube, dass wir im internationalen Vergleich, insbesondere gegenüber Silicon Valley, stark ins Hintertreffen geraten sind." Das Blatt wende sich zwar, aber viel zu langsam, meint Schulz. Dabei seien Start-ups "die" Innovationstreiber in der Gesellschaft. "Heute baut der Wohlstand Deutschlands grundsätzlich auf einer Start-up-Szene von vor 150 Jahren auf." Bosch, Siemens, Daimler-Benz: Die hätten den Markt maßgeblich vorangetrieben. "Wir waren Marktführer im Batterien- und Automobilbau - da sind wir es heute noch." Aber mit jungen, innovativen Unternehmern, die alles in Frage stellten und anders machten, von denen einige scheiterten, andere zu Weltmarktführern würden: "Da sind wir heute nicht mehr dabei."Schulz zog das Fazit, dass Deutschland vor einem Riesenproblem stehe. "Weil wir uns zu lange auf den Wohlstand, den Generationen vor uns erarbeitet haben, verlassen haben." Das räche sich gerade. "Eine brandgefährliche Situation, wenn junge, kleine Unternehmer mit brillanten Ideen ganz schnell den Weltmarkt erobern." Deutschland habe schon bei der Digitalisierung geschlafen. "Wir spielen weder beim PC, noch bei der Software eine maßgebliche Rolle." Und diese Situation bedrohe nun auch die klassische Industrie in Deutschland. Als liberale Partei müsse man sich ernsthafte Gedanken darüber machen, wie man eine solche Gründergeneration wieder zu Innovationstreibern machen könne.Sein Fazit: "Wir müssen die Rahmenbedingungen ändern." Eine Firma in Deutschland zu eröffnen, sei nach wie vor ein riesiger bürokratischer Aufwand. "Das müssen wir vereinfachen." Es müsse möglich sein, mit einer guten Idee möglichst innerhalb von 24 Stunden eine Online-Firma zu gründen. Gründer dürften nicht durch monatelanges Warten, eventuell auf Notar-Termine, in ihrem Engagement gebremst werden. "Hier ist die Politik gefordert."Es fehle auch im Bildungssystem. Direktkandidat Martin Hofmann könnte sich Start-ups im Schulbereich vorstellen. An Schulen werde die Option, sich einmal selbstständig zu machen, nicht gefördert, so Schulz. Was die Politik nicht lösen könne, sei ein gesellschaftliches Manko: Die Deutschen scheuten das Risiko. Warum: "Weil es in Deutschland keine Kultur der zweiten Chance gibt. Wer einmal stolpert, auf den wird noch eingetreten." In den USA sei das anders. "Wer dort stolpert, wieder aufsteht und es schafft, wird als Held gefeiert."