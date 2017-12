Bis vor Kurzem war Bayern-3-Moderator Matthias Matuschik als Bordunterhalter auf großer Kreuzfahrt durch die Karibik unterwegs. Am 8. Dezember stellt er in Nürnberg seine jüngste Scheibe vor: "Matuschkes Lieblinge 5".

Live für ausgewählte Hörer

Richtiger Riecher

Karten gewinnen für Alice Merton und "Pam Pam Ida" "No Roots" war ein Mega-Hit für Alice Merton. Und weil sich Radiomoderator Matthias Matuschik durchaus seiner Weidener Wurzeln besinnt, können vier Oberpfälzer dabei sein, wenn die Pop-Sängerin im Nürnberger Studio von Bayern 3 einen exklusiven Live-Auftritt absolviert. Mit dabei am Freitag, 8. Dezember, ist auch die Band "Pam Pam Ida und das Silberfischorchester". Für eine Verlosung stellt "Matuschke" Oberpfalz-Medien zwei mal zwei Karten zur Verfügung.



Wer teilnehmen will, ruft unter 0137/808401628 an und spricht das Stichwort "Matuschke", Name, Adresse und Telefonnummer aufs Band. Jeder Anruf aus dem Festnetz kostet 0,50 Euro (Mobilfunkpreise können abweichen). Der Anschluss ist bis Montag, 10 Uhr, geschaltet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Medienhauses und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Namen einverstanden. (rg)

"Mia Obapföiza main zammhaltn! Ich freu mich auf euch!", lässt der Radiomann mit Weidener Wurzeln alle Oberpfälzer grüßen. "Also macht mit und feiert mit mir, Pam Pam Ida und Alice Merton." Oberpfalz-Medien verlosen für die exklusive Veranstaltung am 8. Dezember in Nürnberg zwei mal zwei Karten (siehe Info-Kasten). Achtung: Die Tickets gibt es nicht im öffentlichen Verkauf. Matuschik ist bekannt dafür, dass er außergewöhnliche Hits von talentierten Newcomern aus Bayern und der ganzen Welt auf den kleinen Silberling namens CD presst.Mit der fünften Ausgabe seiner CD-Reihe "Matuschkes Lieblinge" beweist er mal wieder, dass er einen sechsten Sinn für hitverdächtige Künstler hat. Die CD liegt bereits in den Regalen der Musikläden aus. Die Veröffentlichung will Matuschik mit ausgewählten Hörern in Nürnberg feiern. Mit dabei: Popmusikerin Alice Merton sowie "Pam Pam Ida und das Silberfischorchester". Die jüngste Ausgabe der CD kommt sogar mit 45 Songs daher. Mit dabei sind neue Hitmacher, wie Lauv, coole Geheimtipps wie Jack Garrat und Sofi Tukker, aber auch Musik fürs Herz von Frances. Natürlich sind auch die Jahres-Lieblinge von 2015, "Gockl" von Pam Pam Ida, und von 2016, "Human" von Rag'N'Bone Man, vertreten. "Matuschke" ist überzeugt, dass die Fans die Songs genauso feiern werden, wie er sie gefeiert hat.Sein Lieblings-Liebling ist übrigens "Mexico" von Sc Mira. Die Auswahl für seine "Lieblinge" trifft Matuschke mit seinem Musikredakteur Wolfgang Kerber, alias "Kerby". Das Duo beweist seit Jahren einen Riecher für neue Musik. So waren Künstler wie Kaleo und Luke Christopher bereits "Matuschkes" Lieblinge, Monate bevor sie die Charts stürmten. Newcomer wie Chance The Rapper, Jack Garratt und Sampha feierte er in seiner Sendung, lange bevor sie renommierte Musikpreise einheimsten.Seit 2008 stellt Matuschik seine Musik-Lieblinge vor. Jede Woche sucht er sich aus den vielen Neuerscheinungen seinen "Liebling der Woche" aus. Die erste "Lieblinge"-CD war 2011 mit etwa 30 000 verkauften Exemplaren Deutschlands erfolgreichste Radio-Compilation.