Jetzt dürfen sie ihren Ruhestand genießen: 27 Lehrkräfte aus Weiden und dem Landkreis Neustadt nehmen Abschied bei der Feierstunde im Neuen Rathaus. Auch die Dienstjubilare dürfen sich geehrt fühlen. Zwei Pädagogen blicken zurück.

"Lehrer, Mutter und Vater in einem" Schulamtsleiterin Christine Söllner bat zwei "Zeitzeugen", von ihren Erfahrungen zu erzählen. Heinz Kett, zuletzt Rektor in Pleystein und nach über 40 Jahren Schuldienst mittlerweile im Ruhestand, machte den Anfang. Er berichtete von seiner Anfangszeit als Lehrer. Damals in den Siebzigern "waren die Kopierer gerade im Kommen, vorher wurde ja noch mit Matrizen gedruckt. Da durfte man sich auf keinen Fall vertippen." Gerade die Ausflüge mit den Klassen sind ihm nachhaltig in Erinnerung geblieben. "Wir waren noch 14 Tage im Schullandheim, nicht nur 5 wie heute." Ein Raunen ging durch den Saal. "Da war man Lehrer, Mutter und Vater auf einmal", so Kett. Auch an die Wandertage und die internationalen Skiausflüge denkt er gern zurück.



Für die anwesenden Förderlehrer sprach Hans Messer von der Grundschule Pleystein. Er feierte sein 40. Jubiläum. "Bis 1994 gab es den Begriff Förderlehrer noch gar nicht. Wir wurden als ,pädagogische Assistenten' ausgebildet. Man musste immer erklären, dass das mit Schule zu tun hat." (pblf)

(pblf) "Eine Ehe mit dem Staat" sei es, die man eingehe, wenn man zum Lehrerberuf greift. Mit diesen Worten eröffnete die Neustädter Schulamtsdirektorin Christine Söllner die Feierstunde. Gemeinsam mit stellvertretendem Landrat Albert Nickl und dem Weidener Oberbürgermeister Kurt Seggewiß ehrte sie die Grund- und Hauptschullehrer der Schulämter Weiden und Neustadt. 27 gingen in Ruhestand. 17 Pädagogen feierten das 25-jährige Dienstjubiläum, 24 sind bereits 40 Jahre aktiv.Söllner nutzte den "willkommenen Anlass" nicht nur, um zu feiern: "Wir wollen auch zurückblicken." Sie lobte die anwesenden Lehrkräfte, die "so viele Entwicklungen mitgetragen haben". Lehrpläne seien oft geändert worden. "Sie mussten sich immer auf etwas Neues einlassen." Manche Ruheständler seien vielleicht stolz. "Andere denken Gott sei Dank, weil sie es geschafft haben. Aber wenn Sie an die leuchtenden Kinderaugen denken, geht Ihnen sicher das Herz auf."Seggewiß lobte, dass die Lehrkräfte "keinen jungen Menschen verloren geben", und dankte für ihr "jahrelanges Engagement". Er sieht insbesondere eine gesellschaftliche Veränderung mit Sorge: Die meisten Eltern wollten ihre Sprösslinge unbedingt an ein Gymnasium bringen. Für viele Kinder bedeute das Nachhilfe bereits ab der 2. Klasse. Außerdem seien die Grundschulen nach der Flüchtlingswelle verstärkt in Sachen Integration gefordert. Söllner ermunterte die Anwesenden: "Wir müssen uns weiter für einen hohen Bildungsstandard einsetzen." Für Lacher sorgte sie, als sie bemerkte: "Falls einem der Pensionäre langweilig wird", sei an den Schulen stets Bedarf.25. Dienstjubiläum feierten: Armin Karwath (Neustadt), Angela Bauer (Neustadt), Jutta Reinisch (Pleystein), Paul Günther (Weiherhammer), Christine Rupprecht (Weiherhammer), Manfred Kutschker (Pirk), Stefan Schmidbauer (Vohenstrauß), Margit Walter (Vohenstrauß), Ingrid Jesse (Vohenstrauß), Thomas Plank (Windischeschenbach), Ingrid Schmidt (Oberbibrach), Gabriele Fischer (Hans-Schelter), Silvia Hauer-Kassner (Clausnitzer), Christian Raß (Max-Reger), Martina Werner (Albert-Schweitzer) Sabine Windschiegl (Rehbühl), Petra Würschinger-Fröhler (Hans-Sauer)Für 40 Jahre Schuldienst geehrt wurden: Doris Schreglmann (Grafenwöhr), Gerhard Dettenhöfer (Kirchenthumbach), Gisela Kißler (Kirchenthumbach), Johann Graßler (Weiherhammer), Hans Schobert (Pirk), Eva Brandl (Neustadt), Elisabeth Freitag (Neustadt), Johann Ebneth (Vohenstrauß), Elisabeth Pesch (Oberbibrach), Marie-Luise Vollath (Altenstadt), Herbert Gröger (Eschenbach), Angelika Heser (Eschenbach), Peter Steigner (Floß), Iris Sollfrank (Pressath), Heidelore Schwerda-Bodner (Pressath), Hans Messer (Pleystein), Franz Ficker (Speinshart), Sibylle Stock (Speinshart), Bernhard Schuch (Albert-Schweitzer), Anna Kellner (Gerhardinger), Sonja Schmidt (Gerhardinger), Helmut Sauer (Pestalozzi), Gabriele Pollinger (Pestalozzi), Cornelia Trottmann (Hammerweg)In den Ruhestand gingen: Evelyn Bergler (Grafenwöhr), Doris Schreglmann (Grafenwöhr), Erika Bindl (Tännesberg), Heinz Bierl (Floß), Helga Wittmann-Behr (Floß), Kerstin Bulligan (Floß), Alfred Held (Pleystein), Heinz Kett (Pleystein), Marianne Köcher (Luhe-Wildenau), Josef Rauch (Moosbach), Gertraud Schraml (Windischeschenbach), Anna Weigl (Windischeschenbach), Lioba Steghöfer (Altenstadt), Sabine Schindler (Altenstadt), Georg Brunner (Altenstadt), Brigitte Münster (Pressath), Gerlinde Kuschel (Pirk), Elfriede Raß (Neustadt), Christine Langhammer (Neustadt), Elke Schosser (Bechtsrieth), Sigrid Bösl (Mantel), Doris Breyer-Seitz (Gerhardingerschule), Anna Hausner (Rehbühlschule), Ingrid Fleischmann (Hammerwegschule), Christina Bertelshofer (Clausnitzerschule), Margit Eberlein (Hans-Sauer), Irene Stöckl (Pestalozzischule).