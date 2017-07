Roschau/Hagendorf. Nach ein paar Tagen Sommerhitze genügt ein kleiner Funke und schon steht ein Feld in Flammen. So geschehen am Dienstag um 15 Uhr bei Hagendorf und kurz vor 17 Uhr bei Roschau (wir berichteten). Beide Feldbrände erforderten angesichts des Ausmaßes ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten.

Wir haben jedes Jahr mindestens zwei bis vier Feldbrände. Bei strohtrockenen Temperaturen, wie zur Zeit, ist das schnell passiert. Kreisbrandrat Richard Meier

Von einer Häufung derartiger Vorkommnisse in den letzten Jahren möchte Kreisbrandrat Richard Meier trotzdem nicht sprechen. "Wir haben jedes Jahr mindestens zwei bis vier Feldbrände. Bei strohtrockenen Temperaturen, wie zurzeit, ist das schnell passiert." Stroh oder trockenes Getreide sind es in der Regel auch, die der Funke entzündet. Im Fall von Roschau könnte ein Stein, der in den Mähdrescher geraten ist, den Funkenflug ausgelöst haben. "Der Landwirt hatte Glück, dass sein Mähdrescher nicht ausgebrannt ist", sagt Meier. Auch das komme ab und zu vor. Angesichts der teuren landwirtschaftlichen Maschinen heutzutage würden da gleich ein paar Hunderttausend Euro in Flammen aufgehen. Im aktuellen Fall schätzt die Polizei den Schaden auf rund 2800 Euro.Einen Anstieg der Flächenbrände kann auch Herbert Putzer, Leiter der Integrierten Rettungsleitstelle, nicht bestätigen. "Das ist einfach wetterabhängig. Jetzt bei der Trockenheit und noch dazu in der Erntezeit kommt so etwas öfter vor. Aber das hatten wir schon immer."Ein paar Tipps zur Vorbeugung hat Richard Meier trotzdem parat: Die Bauern sollten ihre Maschinen vor dem Einsatz überprüfen. "Vor einigen Jahren hatten wir einen Landwirt im Landkreis, dessen Mähdrescher hat drei Mal Felder angezündet. Eine Überprüfung ergab dann, dass scheinbar ein Lager defekt war und deshalb schnell heiß lief." Der Kreisbrandrat hat aber auch eine dringende Bitte an Autofahrer: Sie sollten keinesfalls eine brennende Zigarette aus dem Autofenster werfen. "Nicht jeder Flächenbrand entsteht durch Mähdrescher oder Traktoren."