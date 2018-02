Fensterscheibe eines Getränkemarkts traktiert

300 Euro Schaden blieben an einer Fensterscheibe zurück, die ein Unbekannter mit einem Gegenstand traktierte.

Er machte sich nach Angaben der Polizei zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag, 15.30 Uhr, am Fenster eines Getränkemarktes in der Brenner-Schäffer-Straße zu schaffen. Das Fensterglas splitterte, ging aber nicht vollständig zu Bruch. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weiden in Verbindung zu setzen, Telefon 0961/401-321.