Tipps gegen Ferienhaus-Betrüger "Betrug im Internet ist ein Massendelikt", bestätigt Albert Brück vom Polizeipräsidium Oberpfalz. Monika Kowalewski, Vorsitzende des Verbands deutscher Ferienhausagenturen (VDFA) bestätigt: "Das nimmt leider jedes Jahr zu. Gardasee und Mallorca sind da immer vorne dabei. Wenn es um Rabatte geht, sind die Deutschen Schnäppchenjäger." Der finanzielle Schaden bei den einzelnen Betrugsfällen schwankt laut Zahlen des VDFA zwischen 300 und 6500 Euro. Der Verband hat auch einige Tipps für die Urlauber:



Die Internetseite genau ansehen. Es sollten nicht nur Bilder von Häusern sein, die durchgesehen werden können. Auf den seriösen Seiten gibt es oft einen integrierten Belegungskalender für jedes Haus, auf dem sofort ersichtlich ist, ob es zum gewünschten Zeitraum buchbar ist. Dadurch erübrigt sich eine Anfrage per E-Mail, auf die Betrüger immer positiv antworten werden.



Vorsicht bei Nachlassversprechen, die höher als fünf Prozent des Gesamtpreises sind. Ein Nachlass von 20 Prozent ist nicht wirtschaftlich für einen seriösen Anbieter.



Die Anzahlung für ein Ferienhaus sollte höchstens 30 Prozent des Gesamtpreises betragen. Bei einer höheren Summe ist Skepsis angebracht.



Auf der Buchungsbestätigung muss der Name des Ansprechpartners genannt sein. Auch weitere Informationen zum Ferienhaus werden oft zur Verfügung gestellt (Busverbindung, Details zur Schlüsselabholung, Name des Besitzers).



Geschäftsbedingungen und Impressum des Anbieters überprüfen. Bei einer Firma muss ein Eintrag ins Handelsregister und eine Steuernummer vorhanden sein. Allerdings kopieren Betrüger diese oft von anderen Seiten. (msh)

Amberg/Weiden. Es ist kein Einzelfall, was den zwölf Freunden aus der Region passiert ist, dennoch unglaublich dreist. Die Betrüger vermieten ein Ferienhaus, das es zwar wirklich gibt, aber in Privatbesitz ist, und streichen die Anzahlung ein. Die ahnungslosen Betroffenen stehen in Italien dann vor verschlossener Tür."Wir waren ursprünglich 14 Leute, fanden im Internet aber nur Häuser für zwölf", berichtet eine Betroffene. Schnell stoßen sie auf das Angebot der Firma VillaLux Ferienwohnungen UG aus Köln und buchen im April das Ferienhaus. "Wie auf allen anderen Seiten mussten wir zunächst eine Anfrage stellen, ob das Haus noch zu haben ist. Die Antwort darauf war positiv", erklärt sie.Wie professionell die Betrüger vorgehen, zeigt eine offizielle Buchungsbestätigung und regelmäßiger E-Mail-Kontakt. 900 Euro sollen die Freunde anzahlen. "Allerdings bekamen wir das Angebot, dass wir einen Nachlass über 400 Euro bekommen, wenn wir sofort die volle Summe zahlen - insgesamt waren es dann etwa 2100 Euro", erklärt eine Geschädigte. Das Angebot nehmen sie nach Zustimmung aller Mitreisenden an. Danach erhalten sie eine Rechnung und eine Zahlungsbestätigung. Sogar eine Beschreibung des Hauses mit Link zu Google Maps, die Busverbindung und Angaben zur Schlüsselabholung schicken die Kriminellen mit.Der Schwindel fliegt auf, als eine Verwandte in einer Nachmittagssendung einen Beitrag über Betrug mit Ferienhäusern sieht. Und am Bildschirm erkennt sie das Haus wieder. "Meine Cousine schaut sonst nur sehr selten fern, das war purer Zufall. Erkannt hat sie es nur, weil ich ihr ein paar Tage zuvor die Bilder vom Haus gezeigt habe", erklärt einer der Geschädigten und fügt an: "Als sie mir davon erzählte, ließ es mir keine Ruhe und ich habe recherchiert." Das brachte dann Gewissheit: Die Zwölf sind auf einen Betrüger hereingefallen. "Die Homepage gab es plötzlich nicht mehr. Der E-Mail-Kontakt ist abgebrochen. Wir haben sofort Anzeige erstattet und der Bank Bescheid gegeben." Allerdings hat die Bank kaum Chancen das Geld zurückzuholen, wenn es sich um eine Überweisung handelt.Die zuständige Polizeiinspektion bestätigt: "Betrug im Internet kommt immer wieder vor. Aber oft wird es aus Scham - oder weil es nur um kleinere Geldsummen geht - nicht zur Anzeige gebracht." Die Spuren führten oft ins Ausland und dann müssten internationale Rechtshilfeersuchen gestellt werden, erklärt Albert Brück vom Polizeipräsidium Oberpfalz. "Das führt bei der Bearbeitung von Fällen zu Verzögerungen und wir haben weniger Handlungsspielraum, weil wir auf die Kollegen im Ausland angewiesen sind."In diesem Fall war die Internetseite der Betrüger gut gefälscht, so der leitende Beamte der zuständigen Polizeiinspektion. Seine Empfehlung ist, Bezahlsysteme mit Käuferschutzfunktion zu benutzen, skeptisch bei Vorauszahlungen und Auslandsüberweisungen zu sein sowie auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Die Chancen, den Schuldigen zu ermitteln, schätzt er als gering ein, denn oft finde sich nur ein Mittelsmann oder ein Kontoinhaber, der vielleicht selbst gar keine Ahnung vom Betrug hatte.Die Betroffenen aus der Region sind realistisch, was ihre Chancen auf Aufklärung des Falles betrifft. Angeblicher Sitz der Firma sei in Köln, wahrscheinlich handele es sich aber nur um einen Briefkasten, im Impressum fand sich sogar ein Handelsregistereintrag und eine Steuernummer, erzählt einer der Betroffenen. "Auch Kundenrezensionen waren vorhanden. Das war aber wohl alles gefälscht. Das Geld ist weg und wahrscheinlich längst im Ausland."Den Urlaub lassen sich die Freunde dennoch nicht vermiesen. Sie haben erneut am Gardasee gebucht. "Jeder von uns hat um die 200 Euro in den Sand gesetzt. Das ist nicht schön, aber auch kein Weltuntergang. Es wird uns eine Lehre sein", lautet das Fazit der Urlauber.