Letzau. Der Oberpfälzer Waldverein Theisseil-Muglhof veranstaltete zusammen mit der Siedlergemeinschaft Theisseil zum Ferienprogramm eine Wanderung. Sie führte durch das Lerautal. Zur gemeinsamen Abfahrt traf sich die Gruppe am Parkplatz am Letzauer Friedhof. In Fahrgemeinschaften ging es dann zum Parkplatz an der B 22 unterhalb von Leuchtenberg. An dem Ausflug ins Naturschutzgebiet nahmen nicht nur an die 30 Mädchen und Buben teil, sondern auch etliche Erwachsene. OWV-Jugendwart Michael Ertl erzählt von der sagenumwobenen Wolfsklamm, in der Wölfe ihr Zuhause hatten. Höhepunkt des Tages war das Goldwaschen im Leraubach unter der Anleitung von Karl Ochantel aus Vohenstrauß. Anschließend gab es für alle noch eine Brotzeit und alkoholfreie Getränke. Bild: ror