Ein Dienst an der Öffentlichkeit sei es, scherzen die Organisatoren des 119. Volks- und Schützenfests. Bevor das eigens gebraute Festbier der Brauerei Kulmbacher in Tausende Kehlen fließt, muss getestet werden, ob's schmeckt. Und - wie sollte es anders sein: Es mundet den Herrschaften um Veranstalter Hans-Jürgen Rudnik von den Feuerschützen und Festwirt Gerhard Böckl.

Die Eckdaten des Festbieres: 5,6 Prozent Alkoholgehalt, 13,2 Prozent Stammwürze. Der Preis für die Mass: 8,20 Euro. Zu teuer? Iwo. Findet Platzmeister Hans Blum: "Die Leute müssen das in der Relation sehen." "Die Löhne sind in der heutigen Zeit viel höher, und früher haben die Leute genauso über den Preis geschimpft." Warum wird eigentlich Kulmbacher Bier ausgeschenkt und nicht eins einer hiesigen Brauerei? Aus Tradition. Die Oberfranken haben in den 1980er Jahren die Weidener Bürgerbräu übernommen. "Wir sind da immer noch verbandelt", erklärt Josef Wirth, Mitglied im Festausschuss. Der Vertrag läuft aber aus, nächstes Jahr wird neu verhandelt, verrät Blum.