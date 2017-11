Feierlicher könnte das Jubiläumsjahr der Reformation nicht zu Ende gehen. Mit der Reformationsfest-Kantate erklingt die volle Brillanz der Chor- und Orchestermusik von Johann Sebastian Bach in St. Michael.

Mit einem großen Festgottesdienst hat das Evangelisch-Lutherische Dekanat Weiden am Reformationstag den Höhepunkt und den Abschluss des Jubiläumsjahrs der Reformation begangen. In der nahezu voll besetzten Kirche kam zunächst Bachs Kantate "Eine feste Burg ist unser Gott" zur Aufführung.Typisch für die Kirchenmusik von Bach, wurden die Choraltexte, begleitet von den Streichern und Oboen, bis zum musikalischen Höhepunkt immer wieder durch die Trompeten überlagert. So entstand die musikalische Feststimmung, die am Reformationsjubiläum zum Ausdruck kommen sollte. Chor und Instrumentalisten der Kantorei Weiden unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Hanns-Friedrich Kaiser sangen und spielten. Darunter war auch Dekan Wenrich Slenczka mit der Violine. Solisten waren die Sopranistin Franziska Bobe und der Bassist Manuel Krauß. Liturgisch wurde der Festgottesdienst von Pfarrerin Edith lang gestaltet.Die Festpredigt des Dekans bildete im Anschluss an die Kantate einen weiteren Höhepunkt des Festgottesdienstes. Die Predigt würdigte noch einmal das Geschehen vor 500 Jahren. Innerhalb kürzester Zeit seien die Thesen damals übersetzt worden und hätten sich in ganz Europa "wie ein Sturmwind verbreitet". Nicht um die Person von Martin Luther sei es gegangen, sondern um das Evangelium. "Und damit ging es um die Gemeinden und um uns, die frohe Botschaft zu hören", sagte Slenczka.Für Luther sei die Botschaft so wichtig gewesen, dass er nichts gefürchtet habe. Lange Zeit habe er mit einem Martyrium gerechnet und gedacht "die können meinen Leib töten aber nicht meine Seele". Bannfluch und Reichsacht könnten nur den Leib treffen. Jeden Tag habe Luther gepredigt, "und zwar in einer Sprache, die die Menschen verstanden haben", stellte der Dekan fest. Und er sagte auch: "Luther hat einen Krieg mit den Worten geführt, mit den Worten der Heiligen Schrift". Seine Gegner seien gescheitert, weil sie der Argumentation des Wortes nicht hätten widerstehen können.Slenczka ging auf das Jubiläum ein: "Wir haben ein Jahr lang gefeiert, dass das Wort Gottes gepredigt wird." Es gehe nicht darum, einmal zu feiern oder recht zu haben, auch nicht um religiöse Macht. "Es geht um Christus, dass er der Herr ist und sich hingegeben hat".Wer auf Gottes Wort hört, erlange Freiheit unabhängig von persönlichem Erfolg oder Misserfolg. "Gleichgültigkeit gegenüber dem Glauben ist auch ein Verleugnen." Bleiben müsse von 500 Jahren Reformation "das Priestertum aller Gläubigen". Wenn Glaube nur Privatsache sei, bleibe er im Dunkeln. Schließlich nahm der Dekan auf Bach Bezug: "Freuen wir uns an diesem Evangelium von Jesus Christus. Da erfahren wir, dass wir eine feste Burg haben."