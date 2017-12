Bizarr: Die Münchner Schwulen-Schickeria trifft sich zu Sexpartys - mit einem speziellen Zusatz. Außer Champagner und Viagra gibt es Crystal aus Cheb (Eger). Donnerstagfrüh werden drei mutmaßliche Dealer festgenommen, darunter ein prominenter Trachten-Designer. Auf ihre Spur führten Ermittlungen der Weidener Kripo.

Kracher aus Karlsruhe

Angemerkt von Christine Ascherl



Es gibt eine Art unausgesprochene Feindschaft zwischen Landgerichtspräsident Walter Leupold und Rolf Raum, dem Vorsitzenden des 1. Strafsenats des Bundesgerichtshofs, der die Revisionen gegen Weidener Landgerichtsurteile prüft. Jüngster "Kracher": Karlsruhe hat ein Urteil des Weidener Landgerichts zum zweiten Mal aufgehoben und zur erneuten - dritten! - Hauptverhandlung an Regensburg verwiesen. Kritikpunkt: die Strafzumessung in einem Crystal-Verfahren.



Das knüpft nahtlos an die Erfahrungen an, die das Weidener Landgericht zuletzt mit den Bundesrichtern machte. Höhepunkt: 2016 beanstandete der 1. Strafsenat die Feststellung des Landgerichts, bei Metamphetamin handele es sich "gerichtsbekannt um eine extrem gefährliche Droge", was sich strafschärfend auswirkte. Für den BGH war Crystal zwar ein "durchaus gefährliches Betäubungsmittel", aber nicht gleichzusetzen mit "harten" Drogen, wie Heroin, Fentanyl, Kokain und Crack.



Soso. Die Münchner Gay-Schickeria könnte anderes erzählen. Die unterschätzte "Partydroge" mit dem extremen Suchtpotenzial hat neue, durchaus prominente Opfer gefordert. Karlsruhe hat, anders als die Kollegen an der "Front", die zerstörten Existenzen nicht vor sich sitzen.

Rückblick: Im Mai war der Waldsassener Bundespolizei ein ungewöhnlicher Drogenschmuggler aus München ins Netz gegangen. Der brasilianische Sprachlehrer (43) saß in einem tschechischen Taxi. Am Körper versteckt: 100 Gramm Crystal. Gegenüber einem Kommissar des Weidener Drogendezernats packte der Homosexuelle in der JVA aus. Crystal werde in der Münchener Schwulen-Szene intravenös konsumiert, zum Zweck mehrtägiger ausschweifender Sexpartys. Den "Einkaufstipp" mit dem Asiamarkt in Eger habe er auf einer dieser Partys von dem Trachtencouture-Schneider bekommen. Dieser 37-Jährige sei selbst Kunde des "Dragon-Bazar" und verkaufe das Zeug in München weiter.Die Orgien sollen unter anderem in der Münchner Wohnung eines Bäckermeisters (43) aus Oberbayern gestiegen sein. Auch dieser Mann ist unter den jetzt Inhaftierten. Der Brasilianer schilderte vor Gericht, zu diesen Wochenenden immer "zwei, drei Jungs" mitgebracht zu haben, die er per Dating-App kontaktierte und mit Crystal bezahlte. Zitat: "Ich wollte Sex, und ich wollte Crystal." Er selbst rauchte ab 2011 Methamphetamin, am Ende spritzte er täglich. Bei seiner Festnahme war der 43-Jährige ein körperliches und psychisches Wrack. Seine Wohnung war ein Matratzenlager voll blutiger Spritzen. Kurz nach seiner Inhaftierung zeigte der Brasilianer derart aggressive, wahnhafte Züge, dass der Landgerichtsarzt die erste Befragung vorsichtshalber hinter einer Glasscheibe begann. Das Urteil: 4 Jahre 9 Monate Haft. Der Maßregelvollzug (Suchttherapie) wurde angeordnet.Seine Aussagen zogen monatelange Ermittlungen des Kommissariats K 83 des Polizeipräsidiums München nach sich. "Operative Maßnahmen" wurden ergriffen. Die "AG Partydrogen" fand heraus, dass der Schneider, der Bäcker und ein Rentner (52) unabhängig voneinander in München schwunghaften Handel mit Crystal betreiben.Am Donnerstag, 6 Uhr, erfolgte der Zugriff. Beamte durchsuchten mehrere Objekte in München und im Großraum Rosenheim. Beim Schneider fanden sich 170 Gramm Crystal, beim Bäcker 10 und beim Rentner 33 Gramm (plus Hasch, Speed, Kokain). 170 Gramm entsprechen 1000 bis 2000 Konsumeinheiten. Zudem hatten alle vierstellige Bargeld-Summen im Haus. Bei allen Tatverdächtigen wurden Feinwaagen, Verpackungsmaterial und schriftliche Aufzeichnungen über Betäubungsmittelgeschäfte gefunden. Die Drei wurden am Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.Der gefährliche Trend des so genannten "Slammings" (Zuknallen) ist international bekannt. Die Dokumentation "Chemsex" aus Großbritannien beleuchtet das Phänomen unter homosexuellen Männern in London: zügellose, tagelange Partys voller Sex und Drogen. Gleiches aus Amsterdam: Anfang 2017 erschien die Biographie eines niederländischen Pornostars ("Meine Affäre mit Crystal Meth"). Kevin Clarke, Autor für das Berliner Homo-Portal queer , warnt seit längerem vor einer Verbreitung in Deutschland: "Das Thema ist definitiv hier angekommen."