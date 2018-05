Ein letztes Mal kämpft Helmut Fiedler vom Deutschen Gewerkschaftsbund Bayern bei der Maikundgebung am "Alten Rathaus" für Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit, bevor er sich im April 2018 in den Ruhestand verabschiedet. Eine besondere Herausforderung sieht er in der "Digitalisierung 4.0".

Bei den 17 Maikundgebungen demonstrierte die DGB-Region Oberpfalz gegen Krieg und Intoleranz, Rassismus und Rechtspopulismus. Fiedler sprach vor zahlreichen Zuhörern als Abteilungsleiter für grenzüberschreitende Beziehungen. Seine letzte Rede am 1. Mai in Weiden liege zehn Jahre zurück, erinnerte sich der Festredner."Demokratie heißt, sich in die eigenen Angelegenheiten einzumischen", zitierte der Redner den Schweizer Schriftsteller Max Frisch. "Als mündige Bürger werden wir dies tun. Wir blicken heuer auf 128 Jahre Maikundgebungen in Europa zurück. Diese begannen in Amerika mit dem Kampf um einen 8-Stunden-Arbeitstag. Seitdem haben wir gemeinsam viel erreicht."Deutschland habe die "Talsohle der Finanzkrise" von 2008 schnell hinter sich gelassen. Allerdings habe die Wirtschaft verschwiegen, dass vor allem Arbeitnehmer große Opfer bringen mussten. "Die Idee der Kurzarbeiterregelung durch die Gewerkschaft half. Doch nach drei Jahren des Erfolges muss der gerechte Anteil bei den Beschäftigten ankommen." Viel zu hoch sei laut Fiedler der Anteil an geringfügig Beschäftigten. "Der Mindestlohn gibt den Menschen ein Stück Würde zurück."Stolz blickte Fiedler auf Erfolge der jüngsten Vergangenheit zurück: Die Stabilisierung des Rentenniveaus, "die im Koalitionsvertrag verankert ist", die Rückkehr zur paritätischen Krankenversicherung sowie die "attraktive Gestaltung der Pflegeberufe". Eine Herausforderung sieht er in der "Digitalisierung 4.0", "der viele Arbeitsplätze zum Opfer fallen werden - ähnlich wie beim Umbruch der Textil-, Porzellan- und Hohlglasindustrie in der Oberpfalz". Allerdings würden auch neue Arbeitsplätze, die neue Herausforderungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit sich bringen. "Wir brauchen Mut zu sozialer Innovation. Wir müssen unser Denken an neue Arbeitsformen wie Crowdworking und Freelancing anpassen." Fiedler zitierte den kürzlich verstorbenen Kardinal Lehmann: "Für was soll Wirtschaft denn gut sein, wenn nicht für den Menschen?"DGB-Kreisvorsitzender Josef Bock und seine Stellvertreterin Andrea Schmid begrüßten zudem Oberbürgermeister Kurt Seggewiß, Bezirkstagsvizepräsident Lothar Höher sowie zahlreiche Stadträte und Betriebsräte.Seggewiß lobte die Tradition der Maikundgebung. Kritik übte er an den Betrieben, die sich für einen Austritt aus den Tarifen entscheiden. Zudem forderte das Stadtoberhaupt mehr Brückenteilzeit für Kindererziehung und die Pflege von Eltern. "Das ist wichtig, denn das Leben befindet sich im stetigen Wandel." Für musikalische Unterhaltung sorgte die Stadt- und Jugendblaskapelle unter Leitung von Hubert Rupprecht.