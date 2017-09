Feuer im Innenraum eines Audi in Neunkirchen

Neunkirchen. Der Fahrzeugbesitzer entdeckte das Feuer an seinem Wagen, als er zufällig ins Freie ging. Zudem bemerkte er laut Polizei eine dunkle Person, die am Sonntag gegen 21.45 Uhr von dem Grundstück in Richtung Hofackerstraße flüchtete.

Das Auto stand unversperrt im Garten seines Anwesens in der Latscher Straße. Im Fußraum des Audi brannte es. Durch die Flammen schmorten die Pedalverkleidung und der Kunststoff im Fußraum. Der entstandene Schaden kann nicht genau beziffert werden, der Wagen hat einen Zeitwert von etwa 500 Euro.Bis zum Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits von selbst erloschen. Die flüchtige Person ist männlich und etwa 1,80 Meter groß. Die Polizei Weiden bittet um Hinweise unter Telefon 0961/401-321.