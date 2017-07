Feuer in Pestalozzischule

Kleine Ursache, große Wirkung: Ein brennender Mülleimer hat am Mittwochnachmittag einen Feuerwehreinsatz in der PestalozziMittelschule ausgelöst. Menschen kamen nicht zu Schaden. Im Haus befanden sich zu diesem Zeitpunkt Schüler des Nachmittagsunterrichts. Sie verbrachten den Rest des sonnigen Schultags auf dem Sportplatz.

Gegen 14.30 Uhr war es zu dem Feuer in einem mit Papierhandtüchern gefüllten Abfallbehälter in der Knabentoilette im Erdgeschoss gekommen. Zur Brandursache laufen Ermittlungen der Polizei. Durch die Rauchentwicklung wurde man auf das Feuer aufmerksam. Die Weidener Feuerwehr rückte mit einem Löschzug und zwei Atemschutztrupps sowie der Drehleiter an. Das Rote Kreuz und die Polizei waren mit jeweils drei Einsatzkräften vor Ort. Der Brand konnte mit einem Schaumfeuerlöscher schnell unter Kontrolle gebracht werden. Im gefliesten Toilettenraum entstand nur geringer Schaden. Ein zweiter Atemschutztrupp musste nicht mehr eingreifen. Mit Ventilatoren blies die Feuerwehr den Rauch aus dem Schulgebäude.Erst am 30. Mai hatte es in der Pestalozzischule gebrannt. Ursache war damals ein technischer Defekt.