Die Königlich Privilegierte Feuerschützengesellschaft hatte zum letzten Schützenabend vor der Sommerpause mit Grillfest geladen. Im Mittelpunkt standen die Ehrungen der Vereinsmeister durch Sportleiter Florian Müller. Hans-Jürgen Rudnik stimmte die Schützen auf das Volksfest ein und bat um rege Teilnahme beim Auftakt.

Bei den Vereinsmeisterschaften wurde in 14 Disziplinen geschossen. Geehrt wurden auch Gau- und Bezirksmeister. Darüber hinaus nannte Müller im Schützenhaus am Hetzenrichter Weg die Teilnehmer an den Bayerischen Meisterschaften. In der Disziplin Luftgewehr gewann Constanze Hummel mit 376 Ringen. Sieger beim Luftgewehr Auflage wurde Wolfgang Treml (285). Luftpistole: Ronald Hetzner (350), Luftpistole Auflage: Hans-Jürgen Rudnik (281), Luftpistole Jugend: Theo Strobel (160). Zimmerstutzen: Georg Gaßner (273), Kleinkaliber ZF 50m: Erwin Knöbl (289), Kleinkaliber ZF 50m Nachwuchs: Michael Wirth (273), Sportpistole 22lfB: Alexander Bösl (247), Sportpistole 32/38: Rainer Birke (224), GK-Pistole 9mm: Rainer Birke (316), GK-Pistole 45 ACP: Josef Scherm (341), GK Revolver 357 Magnum und GK Revolver 44 Magnum: Rainer Birke (351/341).