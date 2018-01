Feuerwehr Mallersricht mit Ehrungen

Die Feuerwehr Mallersricht dankt verdienstvollen Mitgliedern. Sie bringen Zeit und Mühe ein und stellen sich für andere Menschen zur Verfügung.

Mallersricht. Ein festes und beständiges Fundament stellt Ehrenkommandant Walter Schmidt dar, der das 50-jährige Jubiläum feiern kann. Ihn zeichnete Vorsitzender Hans Scharbauer bei der Jahreshauptversammlung im Feuerwehrhaus mit einer Urkunde aus. Für 25-jährige aktive Dienstzeit erhielt Martin Heiß eine Auszeichnung. Nachträglich gratulierte Scharbauer zum 60. Geburtstag Hans Kabus zum "Runden".Aus den Aktivitäten 2017 hob Hans Scharbauer das Dorffest hervor, das diesmal für die Wehr außergewöhnlich erfolgreich verlief. "Dies ging nur, weil alle Hand in Hand gearbeitet und vollen Einsatz gezeigt haben", freute sich Scharbauer. Die Feuerwehr besuchte das Druckzentrum der Oberpfalz-Medien, gepflegt wurde der Brauch des Maibaumaufstellens. Der Ausflug nach Pottenstein und zwei Hochzeiten von Kameraden schweißten die Feuerwehrmitglieder zusammen.Zweiter Kommandant Gerhard Bärnklau berichtete von sechs Einsätzen übers Jahr. Gleich am Neujahrstag unterstützte die Feuerwehr Mallersricht die Kameraden in Rothenstadt bei der Brandlöschung eines landwirtschaftlichen Anwesens durch Wasserversorgung und Verkehrsregelung. Leider musste jedoch hier festgestellt werden, dass manche Autofahrer uneinsichtig waren und die Arbeit unnötig erschwerten.Bei einem anderen Einsatz hatte ein Lkw-Fahrer unter Alkohoholeinfluss den fürs Dorf wichtigen Strommasten stark beschädigt. Die Wehr übernahm die Beseitigung der Unfallspuren. Gerhard Bärnklau lobte den neuen Brandcontainer in der Atemschutzstrecke. Er hoffte, dass wieder mehr Atemschutzträger eingesetzt werden können. Gerne gab er die Anregung von Stadtbrandrat Richard Schieder an die Maschinisten weiter, ein Fahrsicherheitstraining zu absolvieren.Jugendbeauftragter Martin Beutner sprach die Aktionen der Kinder- und Jugendgruppe "Die Löschteufel" an. Sie besteht mittlerweile schon fünf Jahre. Bei einer Geländeerkundung gab es eine Einweisung in die Digitalfunktechnik. Die Gruppe besichtigte die neue Atemschutzstrecke und die Firma Lasertec. "Die Jugendlichen absolvierten Vorbereitungen zur Jugendflamme, Jugendleistungsspange sowie einen Wissenstest. Dazu gab es eine gemeinsame Einsatzübung mit den Jugendwehren von Neunkirchen, Rothenstadt und Weiden" sagte Beutner. Das Ausgangsszenario war eine Verletztenbergung. Demnächst sollen die ersten Jugendlichen in die Truppmannausbildung übergeleitet werden.Den umfangreichen Kassenbericht legte Martin Heiß vor. Stadträtin Hildegard Ziegler unterstrich als Vertreterin der Stadt, dass im neuen Gewerbegebiet West IV inzwischen die Preise für den Quadratmeter ausgehandelt sind und ansiedlungswilligen Firmen nun ein vernünftiger Preis genannt werden kann. Sie lobte das Ehrenamt, das auch schon mal in die Diskussion kam. Die Feuerwehr arbeite zuverlässig und engagiert.Stadtbrandrat Richard Schieder sagte, dass ein Antrag der Feuerwehr bei der Stadt eingereicht wurde, die Jugendfeuerwehren versicherungstechnisch den Erwachsenenfeuerwehren aufgrund der Neuregelung des Feuerwehrgesetzes gleichzustellen. Er sprach seinen Dank aus, dass alle Ortsteilwehren zum Gelingen des Jugendfeuerwehrtages in Weiden beigetragen hätten. Er gab als Ausblick für das Jahr 2019, dass die Atemschutzträger der Feuerwehr Mallersricht mit neuen Schutzanzügen ausgestattet würden.Die Prüfaktion für Feuerlöscher steht wieder an, der Termin ist am Samstag, 24. Februar. Das 125-jährige Jubiläum wird heuer im Herbst gefeiert. Über das Programm wird in der kommenden Ausschusssitzung besprochen.