Die Feuerwehr Michldorf feiert drei Tage ihr 135-jähriges Bestehen. Doch das Jubiläum gerät dabei fast zur Nebensache.

Michldorf. (fz) Im Vordergrund stand die Weihe der neuen Fahne am Pfingstsonntag. Auf dem geschmückten Altar im Festzelt spannte Pfarrer Alfons Forster den Bogen von den Jüngern Christi zu diesem Anlass, der sich vereint in der Tatsache, dass die Jünger an Pfingsten vom heiligen Geist erleuchtet wurden und die Feuerwehren mit dem heiligen Geist und dem Schutz Gottes in ihren Auftrag gehen. "Die neue Fahne unsrer Wehr ist noch verhüllt, erst jetzt zur Weihe zeigt sie uns ihr Bild, wir enthüllen sie jetzt vor dem Alter und bringen dann die Segensbitten dar", leitete Fahnenbraut Tamara Punzmann die Weihe ein."Mit Dank und Freude nehm' ich diese Fahne entgegen", antwortete Fahnenjunker Marco Gruber. Pfarrer Forster segnete auch die Fahnenbänder, die an die Flagge sowie die Fahnen der Patenvereine Feuerwehr Irchenrieth und Feuerwehr Leuchtenberg angeheftet wurden. Fürbitten sprachen auch die Festkinder.Pfarrer Forster hob in seinen anerkennenden Worte für die würdige Mitfeier der Fahnenweihe besonders die Jugendkapelle Roggenstein unter der Leitung von Josef Wolfrath heraus. Die sprang sogar bei der Wandlung ein, weil man in der Hektik die Glocken vergessen hatte. Von der kirchlichen zur weltlichen Feier leitete Festleiter Bernd Punzmann über. Dabei stellte er die Michldorfer Frauen, die um 4 Uhr begonnen hatten, das Festzelt und den Alter für die Weihe herzurichten, ganz oben an. Schirmherr Landrat Andreas Meier spannte den Bogen zu allen Feuerwehren des Landkreises, die 365 Tage rund um die Uhr zur Hilfe bereit stehen. Ehrenschirmherrin Heidrun Rank hatte die Hilfe der Feuerwehr bei einem eigenen Unfall erfahren, dafür dankte sie stellvertretend in Michldorf allen Feuerwehren.Leuchtenbergs Bürgermeister Anton Kappl bezeichnete diese Fahnenweihe und das Jubiläum als "Symbiose für gelebte Kultur und Einsatz für die Mitmenschen". Grüße der Feuerwehrführung übermittelte Kreisbrandmeister Christian Demleitner.