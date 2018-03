Großalarm in der Weidener Innenstadt: In einem Geschäfts- und Wohnhaus an der Dr.-Pfleger-Straße Ecke Stadtmühlweg hat es am Dienstagvormittag gebrannt. Das Feuer hatte sich bis in den 6. Stock ausgebreitet. 

Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Rettungskräften standen auf dem Stadtmühlweg, den die Polizei gesperrt hatte. Per Drehleiter und über einen Balkon bekämpften die Feuerwehrleute die Flammen.Die Flammen waren bald gelöscht. Doch nach ersten Informationen suchten Einsatzkräfte unter Atemschutz nach Glutnestern.Auch auf der Dr.-Pfleger-Straße vor dem K&L standen Rettungswagen und Feuerwehrfahrzeuge. Autos konnten hier nicht passieren.